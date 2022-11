A acidez da atriz mais mal-humorada de ‘Travessia’ – depois de Cássia Kis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alessandra Negrini não anda distribuindo sorrisos a troco de nada por aí. Perguntada recentemente se comentaria o affair com o sambista Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, ela fechou a cara e disse que só falaria de novela. “Não vou comentar nada de fofoca”, disse, seca. Isso porque ela está de volta à televisão, em Travessia. Na festa para promover a produção, há cerca de um mês, ela não sorriu nem para falar de sua personagem. “Se eu falar muito, perde a graça”, resumiu.

Mas a coluna ajuda: Alessandra vive Guida, prima da delegada Helô (Giovanna Antonelly). Alegre, festeira, sempre foi cheia de namorados. Acaba de se casar com Moretti (Rodrigo Lombardi), com quem vive em Portugal. Alguém quis saber se ela a considera fútil. “Nem sempre as pessoas felizes são fúteis, pelo contrário”, respondeu, econômica nas palavras. No fim do papo, um jornalista ainda tentou ser simpático. Elogiou sua boa forma aos 52 anos e quis saber como ela se vê. O que ouviu de volta? “É um comentário um tanto machista. Não sei responder isso”. Nos bastidores da novela, é difícil tirar de Cássia Kis o topo no ranking de mais mal-humorada, por uma lista de motivos, mas há quem brigue pelo vice.