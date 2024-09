12 anos sem Hebe: cinco momentos marcantes na TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há 12 anos, Hebe Camargo (1929-2012) nos deixava, aos 83 anos, em decorrência de uma parada cardíaca quando tratava um câncer. Para homenagear a apresentadora, que é considerada a primeira dama da TV brasileira, a coluna GENTE reuniu cinco momentos marcantes que a eternizaram nas telinhas.

Primeiro programa de TV feminino. Uma das pioneiras na televisão no Brasil, Hebe Camargo estreou, nos anos 1950, o primeiro programa voltado para o público feminino, O Mundo é das Mulheres, na TV Paulista. “O programa fez muito sucesso porque eram várias mulheres, e um homem entrevistado que tinha como obrigação de falar sobre as mulheres”, explicou, certa vez, a apresentadora.

Estreia do Programa Hebe. Em 1986, a apresentadora chega ao SBT para comandar uma atração que a tornou um ícone da televisão. No sofá branco, ela recebeu convidados ilustres, como Fábio Jr, Elba Ramalho, Sônia Abrão e até seu marido na época, Lélio Ravagnani. A edição foi tão marcante que a roupa usada por Hebe no dia foi integrada ao acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Beijo em Silvio Santos. Conhecida como a rainha dos selinhos, Hebe surpreendeu a todos ao dar um beijo na boca de Silvio Santos, no programa que comemorou os seus 25 anos no SBT. Amigo de longa data e dono da emissora, Silvio relutou em aceitar o selinho mas acabou cedendo. No velório da apresentadora, o comunicador beijou a amiga em despedida.

Continua após a publicidade

Entrevista com Dilma Rousseff. Já na Rede TV!, Hebe Camargo entrevistou, em 2011, a então presidente Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. A escolha foi feita para as comemorações do Dia da Mulher, em 8 de março. Durante o programa, as duas caminharam pelo jardim do Palácio.

Último programa ao vivo. Pouco antes de sua morte, Hebe retornou à Rede TV! e gravou, em junho de 2012, o que seria seu último programa ao vivo, exibido no fim de agosto. A edição contou com a participação de Romário, que falou sobre o momento do futebol na época e recebeu um selinho da cantora.