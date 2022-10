No segundo turno, Lula e Bolsonaro devem se enfrentar em dois debates

O comando da campanha de Lula deve anunciar nesta sexta-feira, 7, que no segundo turno o candidato pretende ir apenas aos debates promovidos pelas Tvs Band e Globo. Existe uma possibilidade pequena que ele aceite ir ao do SBT, mas a intenção do comitê lulista é convencer a rede de Sílvio Santos a formar um pool com a Band, TV Cultura, portal Uol e o jornal Folha de S. Paulo. Os demais convites devem ser recusados alegando agenda para viagem pelo país.

A direção da campanha de Lula conversou com representantes do comitê de Jair Bolsonaro, que prefere ter três debates. Assessores dos dois lados concordam que a preparação dos debates toma tempo demais dos candidatos.

As duas campanhas receberam convites para participar de debates na Rede TV! (17/10), SBT/Estadão/CNN (22/10) e Record (23/10). O encontro da Band, que estava marcado para este domingo (9) deve ficar para o dia 16. O debate da Globo será no último dia de campanha, quinta-feira, dia 28. A emissora ofereceu antecipar o horário do início do debate para 21h30, uma hora antes do início do debate no primeiro turno.

Em troca da não participação nos debates, as campanhas querem oferecer ao SBT, CNN, Record e RedeTV! a alternativa de sabatinas com os dois candidatos.