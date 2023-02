‘Você’: os números que atestam sucesso do psicopata na Netflix

Irresistível para os fãs de suspense, a série Você estreou a primeira parte de sua quarta temporada neste mês na Netflix — a segunda leva chega em 9 de março — e conquistou um feito notável. No Top 10 mundial da plataforma divulgado na terça-feira, 21, as quatro temporadas da produção aparecem no ranking, somando mais de 117 milhões de horas consumidas entre os dias 13 e 19 de fevereiro.

A mais recente temporada encabeça o Top 10 de séries mais vistas em língua inglesa, com 64 milhões de horas. A primeira, lançada em 2018, surgiu no terceiro lugar, com 22,4 milhões de horas reproduzidas. Já o terceiro e segundo ano da trama, com pouco mais 15 milhões de horas consumidas cada, ficaram na nona e décima posição, respectivamente.

Você segue Joe Goldberg (Penn Badgley), um psicopata frio e calculista que fica obcecado por mulheres inteligentes e mata qualquer um que entre no seu caminho para ficar com elas, que também acabam virando suas vítimas.