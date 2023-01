‘Você’ e ‘Sharper’: tramas de suspense dominam o streaming em fevereiro

No mês de fevereiro, tramas instigantes chegam às plataformas de streaming. O suspense psicológico é mote da popular Você, da Netflix, que ganha sua quarta temporada, e do luxuoso Sharper – Uma Vida de Trapaças, filme da Apple com elenco de peso. Já em The Consultant, o gênero ganha toques de humor com Christoph Waltz, em uma narrativa satírica sobre ambiente de trabalho e suas relações. Confira os principais títulos para prestar atenção nas próximas semanas:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Quando: 1º de fevereiro

Onde: Disney+

Concorrendo em cinco categorias no Oscar, o segundo filme de Pantera Negra finalmente chega ao streaming em fevereiro. Após a morte de Chadwick Boseman, ator que interpretava T’Challa, a franquia recai sobre as personagens antes secundárias, como a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira). Fragilizada e em luto, Wakanda vai enfrentar desafios para se manter forte, além de conviver com a Talokan, uma nação debaixo d’água.

Você (4ª temporada – Parte 1)

Quando: 9 de fevereiro

Onde: Netflix



Na nova temporada desse popular suspense psicológico, Joe Goldberg (Penn Badgley) investe mais uma vez em mudar de identidade — agora, abandona os Estados Unidos e vai para Londres, na Inglaterra, onde acaba inserido em um novo ciclo de pessoas ricas e privilegiadas. E, como de praxe, fica obcecado por uma nova mulher. Mas o jogo vira quando Joe passa a ser observado por um stalker misterioso.

Na Sua Casa ou na Minha?

Quando: 10 de fevereiro

Onde: Netflix

A nova comédia romântica da Netflix junta Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, dois ícones dos filmes do gênero. Debbie e Peter são melhores amigos há muitos anos e conversam todo os dias, mas seguiram rumos distintos na vida. Enquanto a mulher cria o filho na tranquilidade de Los Angeles, Peter está do outro lado do país, em uma frenética rotina nova-iorquina. Quando surge uma oportunidade para Debbie na cidade do amigo, ela pede para que eles troquem de casa e que Peter cuide do menino. Na jornada, cada um deles vai acabar descobrindo pistas que mostram que aquela amizade, na verdade, pode ser muito mais.

Sharper – Uma Vida de Trapaças

Quando: 17 de fevereiro

Onde: Apple TV+

Coprodução da Apple Original Films com a badalada A24, o filme é estrelado por Julianne Moore e também conta com Sebastian Stan, John Lithgow e Justice Smith no elenco. Ambientado em Nova York, o suspense psicológico baseado em segredos e mentiras acompanha milionários e vigaristas, enquanto passeia das luxuosas coberturas da elite da Quinta Avenida aos cantos sombrios do Queens. Trata-se de um enigmático jogo que envolve ambição, luxo e poder.

The Consultant

Quando: 24 de fevereiro

Onde: Amazon Prime Video

Seguindo a tendência de suspenses situados no local de trabalho, como a aclamada Severance, a nova série do Prime Video faz uma sátira sobre a relação conturbada entre empregado e patrão. O oscarizado Christoph Waltz interpretra um peculiar consultor contratado para extrair o máximo dos funcionários de uma empresa de games, que começa a liderar a companhia de forma gradual. Inspirada em um romance homônimo, a série também conta com Nat Wolff, Brittany O’Grady e Aimee Carrero.