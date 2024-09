Vitor Belfort fala a VEJA sobre sumiço da irmã e do doc ‘Volta Priscila’

Volta, Priscila, nova série documental de quatro episódios do Disney+ que estreia nesta quarta-feira, 25, destrincha o desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, aos 29 anos de idade, em janeiro de 2004, no centro do Rio de Janeiro. Até hoje, o caso nunca foi solucionado. Em entrevista a VEJA, o bi-campeão do UFC falou, junto aos pais, Jovita e José Marcos, e de sua esposa, Joana Prado, sobre Priscila, da importância de reabrir a investigação, além da luta pelas pessoas desaparecidas no Brasil.

Confira um trecho da conversa com Vitor Belfort no Tela Plana desta semana, e a entrevista na íntegra logo abaixo:

Como foi exatamente a proposta para transformar a história de vocês nesse documentário ? Na verdade, esse documentário não é sobre a família, é sobre a minha irmã, para que as pessoas possam conhecer a história da Priscila, quem ela era, e principalmente tirar o estigma daquela época em que as pessoas escreviam que ela estava envolvida com tráfico, que ela era isso ou aquilo. E teve muitos erros na investigação, que seguiu só a linha do sequestro. Na investigação, não olharam os últimos dez dias da vida da Priscila, quem eram os amigos e as pessoas próximas da Priscila. Os investigadores não abriram para outras linhas de investigação. A série do Disney+ vai ser muito importante ver as pessoas montando um quebra-cabeça e vai fazer com que o Brasil possa entender que esse caso tão misterioso tem que ser reaberto, o caso deveria sair da delegacia de sequestro e ir para a delegacia de desaparecidos, que foi a delegacia que a minha mãe, Jovita, conseguiu abrir e hoje ela soluciona mais de 80% dos casos lá.

O que você espera que o Volta Priscila possa fazer em relação ao caso? Tá na hora do [movimento] Volta Priscila trazer esse awareness, esse reconhecimento de que são mais de 230 pessoas por dia desaparecendo no Brasil. É é inaceitável a gente não ter o Alerta Pri [disparo de SMSs em massa sobre pessoa desparecida], um grande negócio que resolveu 99% dos casos no Rio de Janeiro — e depois as telefonias que quiseram ganhar dinheiro para ter o Alerta Pri no Rio. O alerta Pri tem que vir para o Brasil inteiro, então a gente tá numa era da tecnologia onde o Brasil é líder no YouTube. Ele é líder em todos os mídias sociais, têm os maiores influenciadores, ganham milhões de dólares no mundo inteiro e o desaparecimento de pessoas só aumenta. Então eu acho que o Volta Priscila vai primeiro mostrar quem era Priscila, e depois desvendar esse quebra-cabeça.

A polícia não conseguiu resolver o caso na época, e no final do primeiro capítulo a série diz que a polícia do Rio de Janeiro não autorizou os investigadores do caso — nem autoridades atuais — a darem seus depoimentos para a produção. O documentário é uma forma de denunciar as falhas da investigação? A Disney é abusada e atrevida não só para fazer o Mickey e a Minnie, porque eles foram capazes de abraçar um documentário com uma causa por trás e de contar uma história da melhor maneira possível, tudo que está ali é real. Que que eu falo: ‘para mim, todo mundo é suspeito até que se prove o contrário’, eu falo isso. Lá em casa, quando algo acontece em casa com os nossos filhos, eu falo assim: é culpado quem fez e quem revidou, entendeu? E quem tá escondendo é culpado. Então isso é uma verdade, então se eu oculto um crime eu sou tão ocupado como quem fez, então tem muita coisa boa. Primeiro é que o crime já foi [prescrito], então, se a pessoa assumir ela não vai ser mais culpada, né? Então assim tem muito lado bom disso tudo, eu vejo sempre o lado bom, e eu falo que, às vezes, no silêncio, a resposta já está dada. Para mim, o que que eu acho importante: não houve silêncio. O documentário, fala por si só. A gente precisa cobrar porque a minha indignação não é só o caso da minha irmã, é o caso da Maria, do João Ontem 230 pessoas desapareceram, hoje mais 230. Faça a soma.

Sente vontade de ingressar na política e de ser uma voz ativa pela causa dos desaparecidos nesse âmbito? Quando eu me tornei cristão, eu descobri que nós somos escolhidos de Deus, não tem como a gente escolher Deus ou rejeitar Ele, se Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu não acredito no livre arbítrio, acho que todos nós vamos ser julgados pelos nossos atos, tanto depois daqui quanto em vida. Se eu escolhi ser atleta, eu vou ter que pagar o preço de um atleta, de treinar até quando estou sem vontade. Ser político ou pastor requer um chamado, diferentemente de um atleta. Se o Nikolas Ferreira for um dia presidente do Brasil, e eu creio que ele vai ser, eu seria um ministro dos Esportes, porque é uma área que eu conheço, eu tenho um chamado para o esporte. Se ser político for o meu chamado um dia, eu vou atender, mas hoje o meu chamado é pregar o evangelho e falar da maior causa da humanidade, que é a causa dos desaparecidos. Nós precisamos de um Alerta Pri no Brasil inteiro, um mecanismo que permite achar as pessoas rápido, colocar fotos delas em embalagens de produtos de cesta básica. A maior política da vida é a vida humana.