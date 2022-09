‘Vira Voto’: quem são os famosos ‘convertidos’ do vídeo de apoio a Lula

Nos últimos dias, vídeos que usam famosos para tentar “virar votos” a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 invadiram as redes sociais. Boa parte dessas peças exibem carinhas carimbadas de apoiadores do PT, como as trizes Leandra Leal e Zezé Polessa. Mas o que chama atenção é a alta presença de celebridades “convertidas” em neo-apoiadoras de Lula contra Jair Bolsonaro (PL). São nomes que costumavam se dizer isentos em assuntos políticos e até eleitores de candidatos da terceira via, como Ciro Gomes (PDT), que decidiram se posicionar enfaticamente a favor do candidato petista às vésperas do primeiro turno. A lista inclui um artista como Caetano Veloso, cuja mudança de voto foi criticada por seus ex-candidato Ciro. Mas também rostos mais surpreendentes, como Cissa Guimarães, Bruna Marquezine, Paula Burlamaqui, Deborah Evelyn, Evandro Mesquita, Marcelo Faria, Bruno Garcia, Malu Mader e até Luísa Mell – a ativista da causa animal que, quem diria, já posou para fotos ao lado de Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle.

Nos vídeos, famosos fazem o gesto de arma, uma referência direta a Bolsonaro, que apoia o armamento da população, e trocam pelo gesto da letra “L”, de Lula. A música ainda diz: “Vira vira voto, vira vira vira / Olhe pro futuro, dê um lápis e tire a arma da criança”.

Continua após a publicidade