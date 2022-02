‘Verdadeiro’ Neymar passa longe de doc chapa branca da Netflix

“Se eu desistir dele, ele vai ser corrompido por alguma coisa, ele vai ser manipulado por alguma coisa, pela inocência que ele é.” A frase em questão poderia ser um mote repetido por pais de adolescentes quando temem que os filhos sucumbam às “más influências” na transição da infância à vida adulta. Mas saiu da boca de Neymar Santos Sr., o pai de Neymar Jr., que completou 30 anos no último sábado, 5 – e é grandinho o suficiente, portanto, para ser tratado e responsabilizado como adulto. Não é o que acontece em Neymar: O Caos Perfeito: o recém-lançado documentário da Netflix é uma produção chapa branca que tenta limpar a barra do jogador com fama de mimado.

Dividida em três episódios, a série documental promete mostrar ao público o “verdadeiro Neymar”, mas só acaba reforçando a imagem do ídolo do PSG como o “menino Ney” – um garoto atormentado pela fama e expectativas frustradas, que tem rompantes de estrelismo para lidar com a responsabilidade e o peso das camisas que vestiu ao longo da carreira. Esse retrato, no entanto, passa longe de ser um falha acidental – basta assistir à produção com atenção para pescar sua verdadeira intenção.

Mais que iluminar a pessoa Neymar, o enredo se devota a dissecar a operação de marketing que rodeia o astro. Comandado por Neymar Pai, que ganhou o primeiro milhão com o filho quando ele tinha 14 anos, o aparato por trás do jogador verteu seu nome em marca milionária. O pai, inclusive, fala do filho como se fosse um pote de ouro ambulante, e revela como sua imagem é milimetricamente cuidada por uma equipe numerosa. É fácil deduzir que a produção da Netflix, no fundo, é mais uma ferramenta feita na medida para moldar a imagem do craque – afinal, se contrariasse os objetivos da “marca Neymar”, nunca passaria pelo crivo de Neymar pai.

O caráter de empreitada marqueteira fica patente nos momentos da série em que são citadas as críticas numerosas, e muitas vezes justas, recebidas ao longo da carreira – para em seguida serem rebatidas com relances de um alardeado “lado desconhecido” do jogador (sem entregar exatamente o que seria isso). Ou seja: o doc da Netflix pinta a imagem que bem entende de seu protagonista. Mas o “verdadeiro Neymar”, para a tristeza do pai, parece ser aquele que se revela quando o jogador se desgarra de seu controle midiático – mas não procure por esses lampejos de realidade no bem produzido, mas calculadíssimo, Neymar: O Caos Perfeito.