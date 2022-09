‘Vale dos Esquecidos’: série da HBO Max faz terror com DNA brasileiro

Um grupo de jovens sai para uma trilha guiados pela misteriosa Ana (Caroline Abras), que leva a trupe a se enfronhar na Mata Atlântica em algum ponto do estado de São Paulo no que parece ser uma aventura instigante. A certa altura, porém, eles são atacados por uma espécie de tribo selvagem , o que os obriga a buscar refúgio em um túnel abandonado no meio da floresta. De um modo estranho, os trilheiros acabam chegando a um vilarejo que parou no tempo, o Vale do Sereno – que se revela um local sombrio e repleto de figuras bizarras. A história que permeia a primeira série de suspense nacional da HBO Max, Vale dos Esquecidos, disponível a partir deste domingo, 25, tem em seu DNA o terror folclórico usado em produções semelhantes como Desalma (Globoplay) e Cidade Invisível (Netflix), e usa como pano de fundo algumas lendas urbanas de Paranapiacaba, cidade da região metropolitana de São Paulo que ostenta, de fato, uma neblina fantasmagórica.

Vale dos Esquecidos chama atenção por ser cheia de referências pop, do chá usado em Corra! (2017), de Jordan Peele, à estética bem próxima ao filme A Vila (2004), de M. Night Shyamalan. Apesar de o enredo principal ser ligeiramente vago sobre as motivações dos personagens, a trama mostra-se eficiente na tarefa de prender o espectador (sobretudo os jovens) com sua atmosfera mística e detalhes surreais tomados de empréstimo do folclore brasileiro. Está muito longe de ser um Stranger Things, óbvio, mas vai despertar a curiosidade dos fãs daquele filão do terror que mescla protagonistas juvenis, um certo quê de nostalgia e cenários naturais inóspitos.