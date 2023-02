‘Vai na Fé’: Globo emplaca novo hit musical — mas tem dura missão à frente

Interpretado por José Loreto, o cantor de pop Lui Lorenzo de Vai na Fé é um grande acerto da novela das 7 da Globo. Com músicas empolgantes, como Joaninha, e uma sensualidade notável, o personagem já tem um perfil administrado pela emissora no Spotify, plataforma em que ostenta mais de 21 mil ouvintes mensais. Apesar de promissor, o artista fictício precisará de mais hits se quiser superar As Empreguetes, trio formado na novela Cheias de Charme (2012), que, mesmo após mais de uma década do fim do folhetim, tem mais de 30 mil ouvintes por mês.

De forma surpreendente, Loreto prova que tem bons vocais para encarnar o cantor que é uma mistura clara de Sidney Magal com Latino. O estilo brega das músicas são eficazes: as letras e melodias grudam na cabeça do telespectador. Fenômeno parecido era visto há onze anos, quando Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond interpretavam Penha, Rosário e Cida, respectivamente. Vida de Empreguete, uma espécie de hino para empregadas domésticas, já foi reproduzida mais de duas milhões de vezes no Spotify. Por enquanto, as canções de Lorenzo ainda engatinham perto do fenômeno: Joaninha conta com 32 mil reproduções; Se Eu Fosse Casado, 30,6 mil; e Pool Party do Lui, 28,7 mil.