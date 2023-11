‘Unidade Básica’: série terá enfermeira símbolo da vacinação na final

A série Unidade Básica, do Universal TV, canal da TV paga, chega ao fim de sua terceira temporada no próximo domingo, 19, com uma participação especial significativa no último episódio. Após uma temporada que retratou a pandemia da Covid-19 e seus efeitos catastróficos no Brasil, a produção nacional terá a enfermeira Mônica Calazans — primeira pessoa a ser vacinada de verdade no país — como a responsável por aplicar o imunizante na personagem Beth, interpretada pela atriz Carlota Joaquina. VEJA acompanhou a gravação da cena que termina com um poderoso discurso de Beth sobre como vacinas salvam vidas e são um sopro de esperança em meio à crise sanitária que matou 700.000 pessoas no país. A sequência representa a chegada das vacinas na Unidade Básica de Saúde fictícia Cecília Donnangelo.

O episódio também mostrará a médica Laura (Ana Petta) se isolando em casa após ter testado positivo para Covid, sendo afastada do trabalho; Mariano (Marat Descartes) anunciando sua saída da UBS para integrar uma equipe de saúde do governo; e Gabi (Fernanda Marques) saindo de licença. No desenrolar, restará a Beth, o protagonista Paulo (Caco Ciocler) e Malaquias (Vinicius de Oliveira) a tarefa de dar conta de todo o trabalho na unidade. Laura vai piorar de saúde, deixando Paulo preocupado e sem conseguir se declarar para a médica porque ela precisará ser entubada. O episódio terminará com a chegada das vacinas.

Enfermeira que atuou ativamente na linha de frente durante a pandemia, Mônica Calazans foi a primeira pessoa no Brasil a receber a vacina contra a Covid-19, no dia 17 de janeiro de 2021, em São Paulo. O final da terceira temporada de Unidade Básica vai ao ar em 19 de novembro, às 21h30, no canal Universal TV.

