Um dos melhores filmes do ano acaba de chegar ao streaming; saiba qual

Filme hollywoodiano com Wagner Moura no elenco, Guerra Civil chegou ao catálogo da Max nesta sexta-feira, 22. O titulo foi lançado nos cinemas em abril, e faz parte da franquia Do Cine Pra Max, que disponibiliza no streaming os mais recentes sucessos de bilheteria do estúdio Warner Bros.

Dirigido e roteirizado por Alex Garland, o longa acompanha a trajetória arriscada de quatro jornalistas em meio a um conflito armado fictício que dividiu os Estados Unidos. A bordo de um furgão de imprensa, o grupo viaja de Nova York até Washington D.C. com o objetivo de entrevistar o presidente antes que forças separatistas tomem o poder. No filme, Moura dá vida a Joel, um experiente repórter da Reuters viciado na adrenalina da cobertura de guerras. Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Stephen Henderson completam o quarteto de protagonistas.

Confira o trailer de Guerra Civil:

