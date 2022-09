Tudum: Netflix anuncia avalanche de séries e filmes – eis o mais relevante

A Netflix anunciou uma avalanche de novidades que vão entrar no streaming nos próximos meses durante o Tudum, evento virtual realizado neste sábado, 24. Entre os principais – e mais interessantes para os assinantes – lançamentos estão novas temporadas de You (Você), Brigderton, Lupin, Outer Banks, Emily in Paris, além da sequência do filme Enola Homes. De produções inéditas, o serviço lançou novos teasers de Wandinha, série protagonizada por Jenna Ortega, o suspense Mother, estrelado por Jennifer Lopez, e mais uma série de terror produzida por Ryan Murphy, Bem-Vindos à Vizinhança.

Para tristeza dos fãs de Disque Amiga para Matar e Manifest, a Netflix também anunciou as últimas temporadas destas produções. A versão brasileira do reality Casamento às Cegas, apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, terá uma segunda temporada lançada em breve. Fora dos Estados Unidos, a japonesa Alice in Borderland teve um teaser da segunda temporada divulgado.

Fofoca nova da Lady Whistledown! India Amarteifio, Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh vão mostrar a origem da Rainha Charlotte de Bridgerton na minha nova série da Shonda Rhimes. Pelo visto essa temporada vai ter três diamantes, né? #NetflixTudum pic.twitter.com/zWDCqbHnXJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

A Millie Bobby Brown tá falando… co-migo? 😳😳😳 Enola Holmes 2 estreia em breve. #NetflixTudum pic.twitter.com/uUjnsD2Vvz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

A Emily… decidiu… que… vai… cortar a franja sozinha? 😳🗣️ A 3ª temporada de Emily em Paris estreia dia 21 de dezembro. 🥐 #NetflixTudum pic.twitter.com/FljKIokDqt — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Apertem os cintos que o trailer da temporada final de Manifest tá pura turbulência! #NetflixTudum pic.twitter.com/DwhHx85N7B — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Uns têm cachorros, outros têm gatos, ela tem uma mão e tá tudo certo. Wandinha, uma série estrelada por Jenna Ortega, chega em breve. #NetflixTudum 🖤🤚🏻 pic.twitter.com/8T1hD67c9E — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Isso, J-Lo! Mostra pra esses assassinos que com filho não se mexe! The Mother chega em breve. #NetflixTudum pic.twitter.com/Cm3OSfv2gh — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Joe, você tá usando barba, mas os de verdade eu sei quem são. A nova temporada de Você estreia em breve. #NetflixTudum🧢 pic.twitter.com/Utvunqf7Za — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Eles só tinham uma casa e um sonho… ou melhor, um pesadelo. Bem-Vindos à Vizinhança é a minha nova série de terror com produção do Ryan Murphy e Naomi Watts, Bobby Cannavale, e Jennifer Coolidge no elenco, estreia em breve. #NetflixTudum 🏠👀 pic.twitter.com/czUKYuauvY — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Procura-se o ladrão francês que roubou meu coração. A parte 3 de Lupin chega em breve. #NetflixTudum pic.twitter.com/nFWmWqWWMz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

Amigas ou haters? A temporada final de Disque Amiga Para Matar chega dia 17 de novembro. #NetflixTudum pic.twitter.com/oWpQ5VSwiA — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

ACEITAS CASAR ÀS CEGAS COMIGO? 💍 Parece que a @Camiqueirozreal e o @KlebberToledo já conheceram os participantes da 2ª temporada de Casamento às Cegas: Brasil. TÁ VINDO AÍ! 👀 #NetflixTudum pic.twitter.com/AqLFSmwibU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022

QUE COMECEM OS JOGOS! 🎮♥️♣️ O teaser da 2ª temporada de Alice in Borderland chegou. #NetflixTudum pic.twitter.com/L5Qg1hgEYJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 24, 2022