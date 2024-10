Troca de bebês e disputa feminina: a trama promissora de Garota do Momento

Substituta de No Rancho Fundo, Garota do Momento estreia em 4 de novembro com uma história romântica típica da faixa das 18h da Globo. Escrito por Alessandra Poggi, o folhetim será de época, se passando na década de 1950, e terá como temas centrais uma troca de bebês e bastante rivalidade feminina — o que soa promissor para levantar o ibope do horário nobre da emissora.

Qual é a trama de Garota do Momento?

Na novela, Beatriz (Duda Santos) foi abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância, tendo sido criada por sua avó paterna, Carmem (Solange Couto), em Petrópolis. O que a mocinha não sabe é que Clarice foi tentar melhorar de vida no Rio de Janeiro, e lá acabou se apaixonando por Juliano (Fabio Assunção), um empresário rico e filho da socialite Maristela (Lilia Cabral), e os dois arquitetaram um plano para afastar a mulher da sua família original.

Após ser pedida em casamento por Juliano, Clarice planejará levar a filha para o Rio, mas descobrirá que o noivo tem uma amante, a vedete Valéria (Julia Stockler), que teve uma filha dele e a quem ele havia prometido casamento. Atordoada com a revelação, ela será atropelada por um bondinho e acordará no hospital sem memória de quem é. Maristela, então, fabricará, junto com o filho, uma nova história para a personagem, criando uma nova identidade para a mesma. Com a morte de Valéria, eles também vão fazê-la acreditar que a filha da amante é sua filha, que também será batizada de Beatriz — mas será interpretada por Maísa Silva. A vilã também inventará uma irmã falsa para Clarice, Zélia, vivida por Leticia Colin, mau-caráter que passará a novela inteira tentando seduzir Juliano.

Após uma passagem de tempo de 16 anos, Beatriz (Duda) verá uma revista falando sobre o concurso Garota do Momento, que quer escolher a próxima garota-propaganda de uma fábrica de sabonetes respeitada no país, revolucionando a publicidade da época, e na publicação se deparará com a foto de Clarice, que achava estar morta. A jovem, então, partirá para o Rio de Janeiro atrás da mãe e acabará entrando no concurso.

Na Cidade Maravilhosa, ela se encantará pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), namorado justamente de Bia (Maísa Silva), e ele também se apaixonará pela forasteira, terminando tudo com a mimada neta de Maristela. A partir daí, uma rivalidade entre as duas pelo amor do protagonista também nascerá, junto com a história de amor central da história.

Elenco de Garota do Momento

Divulgada recentemente pela Globo, uma chamada de Garota do Momento mostrou Eduardo Sterblitch como Alfredo Honório, apresentador de um programa de auditório de sucesso na TV Ondas do Mar. Divertido e esforçado, Honório é casado com Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) e é pai de Eugênia (Klara Castanho), uma das melhores amigas de Bia (Maísa Silva). O elenco ainda conta com nomes como Bete Mendes, Palomma Duarte, Danton Mello, Silvero Pereira e Ícaro Silva.

