Três séries sobre o show business muito melhores que a tediosa ‘The Idol’

Após meses dominando as noites de domingo, com as séries aclamadas A Casa do Dragão, The Last os Us e Succession, o canal HBO deixou sua qualidade cair drasticamente ao colocar no ar na sua faixa de horário mais nobre a série The Idol. Sob uma direção petulante de Sam Levinson e uma performance constrangedora do cantor The Weeknd, a série que se propõe a criticar a indústria do show business se afunda em cenas tediosas e erotismo barato. Confira a seguir três dicas de produções parecidas com The Idol, porém muito mais profundas, inteligentes e cativantes.

O Dilema de Suzie

Onde: Globoplay

The Idol é protagonizada pela popstar Jocelyn (Lily Rose-Depp), fenômeno jovem que acumula uma legião de fãs, mas cuja carreira entra em risco após a divulgação de uma foto íntima. Acrescente 25 anos à personagem de Depp e o resultado talvez esteja próximo ao de Suzie Pickles (Billie Piper), da série O Dilema de Suzie. Criada pela própria Piper ao lado da roteirista Lucy Prebble, de Succession, a série acompanha a personagem-título, ex-estrela pop adolescente, agora uma atriz frustrada. Quando uma foto comprometedora é vazada e expõe Suzie traindo o marido, seu mundo vira de ponta cabeça. Balanceando humor com drama tenaz e uma anti-heroína carismática, O Dilema se beneficia das boas tiradas de Piper, que, como ex-cantora teen, passou por todos os ambientes que agora retrata e satiriza.

Girls5eva

Onde: Netflix

Continua após a publicidade

Com produção executiva da comediante Tina Fey, esta série irônica acompanha um grupo de cantoras ao estilo da banda Rouge ou Spice Girls. Após o sucesso relâmpago nos anos 1990, as quatro participantes sobreviventes do grupo Girls5eva tiveram suas expectativas de sucesso destruídas, assim como a esperança de uma amizade duradoura. Separadas por vinte anos, elas são forçadas a se reunirem já na faixa dos 40 devido a infortúnios financeiros. Liderada por atuações cheias de energia e timing cômico — com destaque para a estrela da Broadway René Elise Goldsberry e a cantora Sara Bairelles —, a série brilha com o humor absurdo baseado no pior dos bastidores da indústria musical. A série chegou aqui pelo Globoplay, mas hoje é parte do catálogo da Netflix.

Irma Vep

Onde: HBO Max

Brilhantemente escrita e dirigida por Olivier Assayas, responsável pelo filme de mesmo nome de 1996, a minissérie explora a indústria cinematográfica francesa através de Mira Harberg (Alicia Vikander), atriz americana acostumada a participar de blockbusters de ficção científica. Quando ela aceita protagonizar uma série prestigiosa dirigida por um cineasta francês, seus relacionamentos, trabalho e fama se tornam combustível para conflitos públicos e privados que revelam as entranhas do paradoxo entre fazer arte e vendê-la. Além de mais aprofundada e específica que The Idol, a obra de Assayas também explora o universo da música pop com uma participação de Kristen Stewart e consegue capturar o erotismo de maneira muito mais eletrizante a partir da tensão entre Mira e seus amantes, especialmente Laurie (Adria Arjona).