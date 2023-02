‘Travessia’ desperdiça chance de ouro de resolver ‘pepino’ Cassia Kis

Novela das 9 da Globo com baixíssima audiência, Travessia parece nadar com empenho para longe de um bote salva-vidas. Recentemente, a trama escrita por Gloria Perez desperdiçou a oportunidade perfeita de matar Cidália, personagem de Cassia Kis — atriz que tem dado trabalho nos bastidores — na história que gira em círculos desde o início. Para marcar a virada do folhetim no centésimo capítulo, exibido no começo do mês, uma bomba explodiu o carro em que estavam Guerra (Humberto Martins) e Cidália. O veículo ardeu em chamas, deu uma cambalhota no ar com a explosão, mas os dois personagens sobreviveram milagrosamente. Atualmente, estão internados no hospital, onde recebem visitas e já conversam, inclusive.

Apesar de estar ligeiramente óbvio que a bomba foi plantada por Ari (Chay Suede), o novo vilão da novela, matar Cidália e Guerra na explosão poderia ter engatilhado um mistério sobre o autor do crime. Apesar do artifício “quem matou” ser batido na dramaturgia, costuma cativar o interesse do público. Afinal, Moretti (Rodrigo Lombardi) e Dante (Marcos Caruso) são dois inimigos de longa data de Guerra, e Cidália poderia muito bem virar um dano colateral. Agora, o público é sujeito a mais uma enrolação da trama.

Fora isso, a grande chance de ouro de fazer com que Cassia saísse de cena de forma minimamente interessante e coerente também foi desperdiçada. A veterana fez inúmeras declarações polêmicas contra a comunidade LGBTQIA+, repercute notícias falsas via aplicativos de mensagens, compareceu a manifestações pró-golpe contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva — que derrotou Jair Bolsonaro, candidato da atriz, no ano passado–, além de também ter causado climão nos bastidores do folhetim. Essa não seria a primeira vez que um ator problemático teria sido substituído ou cortado de uma novela. Walcyr Carrasco teve um desentendimento com Marina Ruy Barbosa durante a gravação de Amor à Vida (2013), e sua personagem acabou morta, depois transformada em fantasma. O autor também não se furtou de usar uma dublê para gravar as últimas cenas de Camila Queiroz como Angel em Verdades Secretas 2 logo após brigas com a atriz em 2021.

Ceifar a personagem Cidália mostraria que a Globo não faz vista grossa para uma lista tão grande de atitudes controversas, mas, não será o caso. O desejo de Gloria Perez é manter Cassia Kis em Travessia, e a vontade deve ser cumprida até o final.

