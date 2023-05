‘Travessia’: as cenas que lavaram a alma de Jade Picon no último capítulo

Criticada por sua atuação desde o começo de Travessia, Jade Picon chegou ao último capítulo da novela das 9 da Globo nesta sexta-feira, 5, finalmente convencendo o público de que pode ser uma boa atriz. As cenas em que Chiara, sua personagem, confronta Guerra (Humberto Martins) sobre a verdadeira identidade de sua mãe, a do parto em que a jovem deu à luz uma criança indesejada e até a briga rápida com Ari (Chay Suede) na maternidade fizeram com que a influenciadora digital de fato se entregasse ao drama, com direito a gritos, lágrimas e quase agressões físicas — encenadas, é claro. Levou tempo — oito meses para ser exato, mas Jade conseguiu.

