Trailer revela por que Harry e Meghan toparam documentário da Netflix

A Netflix acaba de liberar o primeiro trailer do documentário Harry e Meghan, que promete se embrenhar na conturbada relação do príncipe e da duquesa de Sussex com a família real britânica. Entre imagens de arquivo do casal e da realeza, os dois são questionados sobre a razão pela qual decidiram fazer o documentário. “Ninguém vê o que acontece por trás das portas fechadas”, responde Harry, que é complementado por Meghan: “Quando há tanto em jogo, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?”

Dirigido por Liz Garbus, o documentário vai apresentar um relato íntimo do namoro do casal, além de dar acesso sem precedentes aos anos tumultuados que levaram o príncipe Harry a se afastar da realeza. “Fiz de tudo para proteger minha família”, revela ele, que também atua como produtor. O documentário ainda não tem data de estreia, mas deve chegar “em breve” na plataforma.

Confira o vídeo: