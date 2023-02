Trailer de ‘Daisy Jones and The Six’ celebra era de ouro do rock

A Amazon Prime Video liberou nesta quarta-feira, 15, o trailer completo de adaptação de Daisy Jones and the Six, que chega à plataforma no dia 3 de março. Inspirado no best-seller homônimo de Taylor Jenkins Reid, a história segue as duas décadas de ascensão da banda fictícia de rock The Six, que é alçada ao estrelato nos anos 1970.

As imagens inéditas mostram os dramas de Daisy (Riley Keough) e Billy (Sam Claflin) na conquista do mundo da música e no manejo dos próprios sentimentos, além do tradicional sexo, drogas e rock n roll típico da vida na estrada. Além do trailer completo, a primeira música oficial da série também foi disponibilizada nas plataformas digitais.

Confira o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=QMi6e6blNN4