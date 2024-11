‘Tieta’: Modelo que gravou abertura nua questiona censura da TV Globo

A novela Tieta foi escolhida como próxima reprise das tardes da TV Globo, notícia que levantou dúvida naqueles que se lembram da primeira exibição do folhetim entre 1989 e 1990. Nela, a abertura chamava atenção por conta da nudez da modelo Isadora Ribeiro, conteúdo mais adulto que o comum para a faixa de exibição do Vale a Pena Ver de Novo. Rapidamente, então, a emissora explicou que os seios expostos serão removidos de todos os capítulos, decisão que Isadora questionou via Instagram nesta segunda-feira, 18 de novembro.

Junto a uma foto de maiô, ela mencionou a estreia da reprise em 2 de dezembro e a “abertura icônica” que teve o privilégio de protagonizar. Sobre a infame vinheta, escreveu: “Na época, a abertura foi considerada uma obra de arte com o meu corpo coberto apenas de luz, mas agora gerou uma polêmica, com a emissora assinalando que haverá corte ou a exibição com tarja preta”. Ela então estendeu a questão aos seus 214.00o seguidores, pedindo que comentem se são a favor ou contra a censura na nova exibição. Apesar de se mostrar orgulhosa do trabalho original, ela mesma não declarou a própria opinião.

Originalmente exibida em 197 capítulos, Tieta se mantém até hoje a segunda telenovela brasileira de maior audiência da história, atrás apenas de Roque Santeiro (1985-1986). A trama acompanha a personagem-título (Betty Faria), uma jovem independente e sensual que agita os homens da cidade fictícia de Santana do Agreste. Deserdada pelo pai por conta do comportamento, a protagonista se muda para São Paulo, constrói uma nova vida bem-sucedida e, 25 anos depois, retorna à terra natal para se vingar daqueles que a destrataram e para expor a hipocrisia moral daquela sociedade provinciana.

