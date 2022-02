Tiago Abravanel transforma ‘BBB’ em ‘Succession’ do clã Silvio Santos

“Às vezes eu queria ter intimidade de ligar para ele e falar: ‘Vô, posso ir aí te dar um abraço?’ Mas isso não existe.” Esse foi um dos muitos desabafos feitos por Tiago Abravanel sobre a relação com o avô materno, Silvio Santos, no Big Brother Brasil 22. O racha familiar, que há tempos acompanha a família aparentemente unida do dono do SBT, se tornou, ironicamente, um dos assuntos mais comentados sobre o popular reality show da Globo, emissora concorrente. “Eu aprendi a lidar com isso, mas já me doeu demais saber que eu estava comemorando o Natal com minha mãe, minhas irmãs e meus sobrinhos, e o resto da família estava todo mundo junto.” As razões do distanciamento não foram detalhadas pelo ator e cantor de 34 anos. Mas velhos rumores em torno da família ajudam a entender a crise que às vezes remete ao drama do hit da HBO Succession, sobre um magnata da comunicação e a constante disputa entre seus filhos por poder – mas, principalmente, pela atenção do patriarca.

Tiago é filho de Cintia Abravanel, 58 anos, que integra o clã apelidado de “as sete mulheres” de Silvio. Mais velha, Cintia é fruto do casamento do empresário com Maria Aparecida Vieira Abravanel, primeira esposa do apresentador, relação que aconteceu entre 1962 e 1977. Maria Aparecida morreu vítima de câncer, deixando Cintia, então com 14 anos, e Silvia, com 6 – esta última, adotada pelo casal. Quatro anos depois, Silvio se casou com Íris Abravanel, com quem teve quatro filhas: Daniela, Rebeca, Patrícia e Renata. São elas, ao lado da mãe e das duas primogênitas, as sete herdeiras de todo o império bilionário iniciado por Silvio. As quatro mais novas são as mais envolvidas com as empresas do pai, e a caçula, Renata, vem sendo preparada para assumir a presidência do grupo.

Cintia, por sua vez, sempre foi mais envolvida com o teatro que com os negócios televisivos da família. Ela também nunca escondeu que se sentia diferente das demais irmãs. Cintia se casou cedo, teve três filhos – sendo Tiago o do meio – e por anos administrou o teatro Imprensa, um braço deficitário do Grupo Silvio Santos. Lá, conquistou o apelido de “brava”, por seu jeito exigente. Segundo a própria, que hoje se arrisca como artista plástica, o pai sempre a apoiou em suas escolhas profissionais – ele também lhe garantia uma mesada para ela ter essa liberdade. Tiago, por outro lado, disse no BBB que não teve portas abertas por ser neto do Silvio Santos. Entre os desabafos no reality, o ator contou que fez um teste para uma novela escrita pela avó postiça, Íris Abravanel, e não passou. “As pessoas não sabem disso, acham que só por que sou neto do Silvio Santos ganhei oportunidades”, disse ele, que trabalhou diversas vezes na Globo, onde afirma que foi “reconhecido”.

A relação fria entre Cintia e Íris, aliás, seria o pivô do distanciamento familiar – mas ambas não falam sobre isso oficialmente. Agrava a crise a fé evangélica do lado de Íris e suas filhas. No ano passado, Tiago usou as redes sociais para rebater a tia e apresentadora Patrícia Abravanel, acusada de homofobia após defender uma maior compreensão dos gays em relação às pessoas “conservadoras”, além de falar com deboche sobre a sigla LGBTQIA+. Tiago comentou o caso no BBB. “Muitos me criticaram por eu ter exposto a minha opinião nas redes sociais. ‘Por que você não liga pra ela?’. Porque não existe essa intimidade”, disse ele. Cintia, na contramão das irmãs, é parte ativa da ONG Mães pela Diversidade, que apoia famílias com filhos gays. Na época da fala de Patrícia, Cintia também a alfinetou nas redes sociais, mas depois se arrependeu, dizendo que o clima de animosidade não existia no convívio da família e que Fernando Poli, marido de Tiago, frequentava a casa de Silvio.

Lá no fundo, até os ricos e famosos também lidam com os dilemas mundanos típicos de uma família comum. Isso é muito patente nas altas intrigas e dramas da excepcional Succession. A julgar por suas confidências no BBB, Tiago Abravanel já teria até um equivalente na trama shakespeariana moderna da HBO. Ele estaria mais ou menos na mesma posição do impagável primo Greg (Nicholas Braun), que é parente próximo dos herdeiros do poderoso Logan Roy – mas não está na linha de sucessão de seu império. Na falta de poder e fortuna, restam-lhe as migalhas de um sobrenome empoderado.