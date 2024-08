Thiago Martins relata acidente em Cidade de Deus: ‘Oito pontos na cabeça’

Quando trabalhou no filme Cidade de Deus, Thiago Martins era um garoto de 12 anos nascido e criado no Vidigal, onde foi introduzido à arte no projeto Nós do Morro. Hoje consolidado, e no ar como o galã Júpiter de Família É Tudo, o ator de 35 anos volta à história que o lançou na série Cidade de Deus: A Luta Não Para, ambientada duas décadas depois do filme, que estreou seu primeiro episódio no domingo, 25, na HBO e na plataforma Max. Em entrevista a VEJA, Thiago relembrou um momento marcante, mas também delicado, das gravações do novo projeto: “Acabei sofrendo um acidente em cena. Eu já tinha me machucado na preparação e, na mesma cena, filmando, eu me acidentei. Então, eu tenho esses oito pontos na cabeça aí por culpa de Cidade de Deus e do Bradock”, contou ele, citando o traficante nervosinho que interpreta na trama.

O acidente em questão aconteceu enquanto Thiago gravava uma cena de conflito para a série, que acompanha, entre outras coisas, o embate de Curió (Marcos Palmeira) e Bradock (Thiago Martins) pelo comando do tráfico na Cidade de Deus. Em uma das sequências de ação, o ator caiu cortando a cabeça. Ele chegou a brincar nas redes sociais dizendo que ganhou uns pontos a mais e parafusos a menos por conta do ferimento. “Acidente de trabalho. Graças a Deus, tudo em paz por aqui”, escreveu Thiago na ocasião, agradecendo a equipe que o atendeu e tranquilizando os fãs sobre o acidente.

Apesar do momento tenso, o ator também relembrou situações divertidas vividas durante as gravações da série. “As nossas crises de riso eram sempre muito legais”, disse ele, citando também o reencontro com amigos como Sabrina Rosa, que conheceu no projeto Nós do Morro, no Vidigal, Roberta Rodrigues, e outros atores que estiveram no filme e retornam agora para a série. “Esse reencontro dessa nossa família, a gente não se via há muito tempo, foi prazeroso. Era sempre fofoca, risada, falando da vida, falando do que a gente pensa. Esses grandes encontros valeram super a pena”, comemorou.

Qual a história da série Cidade de Deus: A Luta Não Para?

Na série, ambientada no começo dos anos 2000, o jovem Buscapé (Alexandre Rodrigues), protagonista do filme que desbravava a favela carioca do título, cresceu e seguiu carreira no fotojornalismo. Ele agora denuncia os crimes ocorridos por lá com sua câmera e acaba envolvido na guerra entre Bradock (Thiago Martins) e Curió (Marcos Palmeira) pelo comando do tráfico. Para além da disputa, os seis episódios acompanham os dramas dos moradores, oprimidos tanto pelo crime, quanto pela brutalidade policial presente na região — e o surgimento das milícias.

Além de Buscapé, retornam Berenice (Roberta Rodrigues), Cinthia (Sabrina Rosa), Barbantinho (Edson Oliveira) e Cabeção (Kiko Marques). Dentre os personagens novos, Andréia Horta ganha destaque como Jerusa, uma advogada implacável. Desta vez, Meirelles sai da direção e quem assume a trama é Aly Muritiba, de Cangaço Novo e Deserto Particular.

Baseado no livro de Paulo Lins, o Cidade de Deus original conta a história de Buscapé, adolescente que resiste às investidas do crime organizado que assola a comunidade em que nasceu e cresceu. Ao mesmo tempo, ele aperfeiçoa sua paixão pela fotografia e amadurece. Sucesso mundial, o filme concorreu a melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem no Oscar.

