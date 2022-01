‘The Walking Dead’ e outras 5 séries que chegam ao fim em 2022

O ano de 2022 será marcado por uma sucessão de despedidas na televisão e no streaming. No ar desde 2010, The Walking Dead é uma das séries atuais mais longevas, e teve o encerramento acelerado pela pandemia. This Is Us foi pensada como um arco de seis temporadas desde o início – e a partir desse mês diz adeus ao público. Para se preparar para tantos finais aguardados (ou temidos), VEJA garimpou seis produções que deixam as telas em 2022. Confira:

This Is Us

Aclamada pela forma sagaz com que costura diferentes linhas temporais, a produção da emissora americana NBC foi pensada desde o início como uma série de seis temporadas, e a última delas começa a ser exibida já nessa semana, na quinta-feira, 6. Com uma trama que discorre sobre os dramas da família Pearson, a série caiu nas graças do público pela sensibilidade com que retrata o dia a dia da família e questões sociais importantes, como racismo e adoção. No Brasil, os episódios serão disponibilizados semanalmente na plataforma Stars+.

The Walking Dead

No ar desde 2010, os zumbis mais bem-sucedidos da década deixarão as telas ainda esse ano, depois de onze temporadas. A produção não deveria ser encerrada nessa fase, mas as dificuldades da pandemia acabaram acelerando o final. Com 24 episódios encomendados, a temporada derradeira foi dividida em três levas de oito episódios – a primeira delas foi exibida ainda em 2021, e as duas últimas serão transmitidas esse ano, com a estreia da segunda marcada para 20 de fevereiro. No Brasil, os capítulos serão disponibilizados na plataforma de streaming Star+.

Killing Eve

Depois de três temporadas de sucesso e de um Emmy de melhor atriz para Jodie Comer, Killing Eve estreia sua fase final no dia 27 de fevereiro. Produzida pela BBC America, a série se tornou a trama mais popular do canal desde Orphan Black, e acompanha a caçada obsessiva e recheada de tensão sexual entre a agente do MI 6 Eve Polastri (Sandra Oh) e a serial killer Villanelle (Jodie Comer), uma criminosa elegante e inteligente. No teaser liberado no Twitter, é possível ver que a relação de gato-e-rato das protagonistas segue a pleno vapor na temporada final.

Grace e Frankie

Primeira série original de comédia da Netflix, Grace e Frankie estreou em 2015 e é protagonizada pela dupla de veteranas Jane Fonda e Lily Tomlin. Ao longo das seis temporadas, a produção acompanhou as amigas pelas vivências da velhice, retratando essa etapa da vida de maneira sensível e livre de tabus. A sétima temporada contará com dezesseis episódios no total – quatro deles estão disponíveis desde agosto de 2021, e o restante chegará à plataforma esse ano, mas ainda sem data confirmada.

Better Call Saul

Série derivada do universo de Breaking Bad, Better Call Saul chega à sexta e última temporada esse ano, em duas levas de episódios. Lançada em 2015 pela emissora americana AMC e disponibilizada no Brasil pela Netflix, a produção acompanha o advogado Jimmy McGill (Bob Odenkirk), seis anos antes de ele conhecer Walter White, e apresenta ao púbico os eventos que o levaram a se transformar em Saul Goodman, profissional picareta mas irresistível que ajuda criminosos em atividades como a lavagem de dinheiro. A temporada final deve amarrar de vez as duas séries, e a primeira leva de episódios está prevista para o primeiro semestre desse ano, ainda sem data confirmada.

Ozark

Série original da Netflix, Ozark é mais uma produção que terá a última temporada dividida em duas partes, cada qual com sete episódios – a primeira leva estreia ainda este mês, em 26 de janeiro. Na trama, uma família se muda para os arredores do lago Ozark, no Missouri, e acaba se envolvendo com traficantes da região e entrando em um esquema perigoso de lavagem de dinheiro. A fase final retoma a narrativa a partir do ponto para lá de tenso em que a terceira temporada se encerrou.