‘The Last of Us’ é renovada para a segunda temporada

A HBO anunciou nesta sexta-feira, 27, que o novo sucesso do canal, a série The last of Us, está oficialmente renovada para a segunda temporada. Lançada no dia 15 de janeiro, a série inspirada no game homônimo de sucesso é liberada semanalmente e terá o terceiro episódio transmitido neste domingo, 29.

A renovação antecipada não veio sem resultados: na américa latina, com menos de duas semanas no ar, a produção registrou a maior estreia do primeiro episódio de uma série original HBO na HBO Max, ultrapassando A Casa do Dragão e Euphoria nas primeiras 24h. “Sou muito grato a Neil Druckmann e à HBO por nossa parceria, e ainda mais às milhões de pessoas que se juntaram a nós nesta jornada”, disse o produtor executivo Craig Mazin em comunicado.

Na trama pós-apocalíptica, um fungo perigoso causa uma pandemia que transforma os contaminados em uma espécie de zumbi. Com a maior parte da população humana dizimada pelo micro-organismo, o sobrevivente Joel (Pedro Pascal), é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena — já que a garota pode ser a chave para a cura.

Confira o trailer do próximo episódio: