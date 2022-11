‘Ted Lasso’ surpreende jogadores americanos que estão na Copa do Catar

Ted Lasso, série de comédia que faz sucesso na Apple TV+, conta a história de um treinador de futebol americano nos Estados Unidos que recebe a proposta de comandar, sem qualquer experiência prévia, um time de futebol (desse que se joga com os pés) na Inglaterra. O segredo para o protagonista interpretado por Jason Sudeikis, entretanto, é cuidar do espírito de seus jogadores, fazendo-os acreditarem em si mesmos e a trabalhar em equipe, já que só assim consagrará um time vitorioso em campo. Esse espírito motivacional saiu da ficção e foi para a vida real. A produção da série espalhou recados, como se tivessem sido escritos por Lasso, para cada jogador americano que disputa a Copa do Mundo do Catar em outdoors na cidade de cada um — algumas cidades pequenas receberam as mensagens estampadas em celeiros.

“Ted Lasso” wrote a motivational message for each member of the U.S. Men's National Team going to the World Cup. They’re posted on billboards in their hometowns. pic.twitter.com/bE5vmMlXxG — Front Office Sports (@FOS) November 14, 2022

Com o jeito de falar característico de Ted Lasso, um “caipira do Kansas”, as mensagens captam aspectos pessoais de cada jogador e acrescentam o toque de incentivo do treinador da ficção. Como o recado destinado a Jordan Morris, de Seattle. “Jordan, quando você apareceu, eu fiquei impressionado pela sua velocidade e talento. Tenho certeza de que você sabe tudo sobre ficar impressionado, visto que você é de Seattle e tal. Muitos dias nublados, mas o legal é que você não deixa ninguém fazer chover no seu desfile. Precipitação e perseverança são duas das suas especialidades. Talvez foque apenas na segunda quando estiver disputando grandes jogos. Chova ou faça sol, estarei torcendo por você!”, diz o texto. Vários registros dos outdoors foram repostados pela página oficial do time americano no Twitter.

Except when they’re from smaller towns. Then they’re on barns lol pic.twitter.com/D436od5po4 — melissa | blm | 🏳️‍🌈 (@pretty_pebbles4) November 14, 2022

Intérprete do treinador Beard, Brendan Hunt também entrou no espírito e, caracterizado e sentado na sala dos personagens da série, gravou um vídeo aos jogadores. “Para todos os caras dos Estados Unidos lá no deserto, só para saberem, mesmo que estejamos bem longe, nós estamos torcendo por vocês. Nós acreditamos!”, disse, emulando um dos jargões da série que diz apenas “believe”, acredite em bom português.

I’m not normally one for Dick jokes, but today, call me Ishmael ‘cause I’m all about takin’ down some Wales. https://t.co/r6jd5sDkDp — Ted Lasso (@TedLasso) November 21, 2022