‘Ted Lasso’ chegou ao fim? O que dizem os atores e produtores da série

Série aclamada por fãs e vencedora de vários prêmios Emmy, Ted Lasso exibiu o último episódio de sua terceira temporada nesta quarta-feira, 31, encerrando todos os arcos dos personagens e indicando que a trama cocriada por Jason Sudeikis, que também dá vida ao protagonista Ted, chegou ao fim. A Apple TV+, responsável pelo título, porém, ainda não anunciou o fim do programa de sucesso – deixando os fãs no escuro quanto à expectativa por novos episódios.

Sudeikis reafirmou que a produção foi concebida para ter apenas três temporadas, mas não descartou a possibilidade de que a trama retorne em spin-offs ou em um novo formato. “Esta história acabou. Parece uma resposta padrão, mas é a verdade. Talvez continue em um livro, ou em um podcast sobre os episódios para oferecer comentários em áudio”, disse Sudeikis em entrevista ao podcast Fly on the Wall, de Dana Carvey e David Spade. “E sim, acho que há oportunidades para spin-offs“, completou.

Em conversa com o The Hollywood Reporter, Hannah Waddingham, intérprete da proprietária do Richmond, Rebecca Welton, disse não ter uma resposta para o futuro da série. “Isso é meio enervante, porque não estou pronta para dizer adeus à Rebecca ou a qualquer um deles”. Intérprete de Roy Kent e um dos roteiristas, Brett Goldstein publicou uma despedida em seu Instagram. “Ted Lasso foi uma experiência verdadeiramente mágica. Um espetáculo sobre amor, feito com amor, pelas pessoas mais engraçadas, lindas e gentis do planeta. De todos os escritores, a todos os membros da equipe e a cada ator, não importa quão pequena seja a sua parte, a toda a equipe de pós-produção, todos trouxeram o seu melhor e o seu calor para a realização de Ted Lasso. Vou sentir falta de poder viver nesse mundo com eles”, escreveu.

Os outros três cocriadores de Ted Lasso, Brendan Hunt (treinador Beard), Joe Kelly e Bill Lawrence, seguem o posicionamento de Sudeikis, de que só pretendiam escrever três temporadas.

Atenção: este texto contém spoilers do final da 3ª temporada de Ted Lasso

No desfecho digno de uma novela cheio de finais felizes, Ted pediu demissão do AFC Richmond para voltar para Kansas, onde mora seu filho Henry (Gus Turner). Na cena final, Ted treina o time infantil do filho. No último jogo contra o West Ham, o time comandado pelo protagonista conquista uma vitória heroica e de virada, por 3 gols a 2. Rebecca foi se despedir do treinador e amigo no aeroporto e ao sair reencontrou o homem com quem flertou intensamente no meio da temporada. Ele estava acompanhado de sua filha pequena, indicando que a previsão de uma vidente sobre a empresária se tornar mãe – apesar de não poder engravidar – se concretizaria. Beard decidiu ficar na Inglaterra para se casar com Jane (Phoebe Walsh).

Trent Crimm (James Lance) lançou seu livro sobre o Richmond e, como sugerido por Ted, mudou o título de O Jeito Lasso para O Jeito Richmond. Keeley (Juno Temple) não escolheu entre Roy e Jamie (Phil Dunster), mas os três permaneceram amigos, e a publicitária apresentou à Rebecca a ideia de criar um time feminino do Richmond. Enquanto isso, Jamie se acertou com o pai alcoólatra, e Roy foi promovido a técnico do clube, substituindo Ted e com auxílio de Beard e Nate (Nick Mohammed) – que teve o arco de redenção bem desenvolvido ao longo da temporada. A série já faz falta.

