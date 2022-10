Teaser de ‘Succession’ traz Logan Roy ácido contra inimigos: ‘Pigmeus’

Vencedora do Emmy de melhor drama este ano, Succession ganhou um novo teaser de sua quarta temporada nesta segunda-feira, 24. Exibido pela primeira vez durante o último episódio de A Casa do Dragão, na HBO, o vídeo sugere que as intrigas familiares (e empresariais) que tornaram a série famosa vão ganhar ainda mais octanagem no próximo ano. Nas cenas reveladas, Logan Roy (Brian Cox) faz um monólogo deixando claro que não pretende abrir mão de seus negócios e pontos de vista, enquanto seus filhos Shiv (Sarah Snook), Kendall (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin) aparecem unidos em prol de um único objetivo: evitar que o conglomerado de comunicação do pai seja vendido para Lukas Matsson, um visionário da tecnologia.

Seguindo os desdobramentos da terceira temporada, a nova leva de episódios deve aprofundar a cizânia familiar dos Roy em torno da venda do conglomerado. Em meio à luta pelo poder, elemento central de Succession, os Roy começam a ponderar sobre as consequências de um dilema que poderá fazer com que eles percam seu peso cultural e político no mundo. Confira o teaser: