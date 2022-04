Taís Araújo fala pela primeira vez de ameaça de morte à família em 2018

Em reportagem publicada nesta edição de VEJA, a atriz Taís Araújo explica como sua carreira foi das heroínas de novelas da Globo à politizada Capitu, personagem do filme Medida Provisória – que tem estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, 14, e é o primeiro longa dirigido por seu marido, Lázaro Ramos. Taís faz ainda uma revelação. Segundo ela, próximo do fim do programa Mister Brau, em 2018, já no calor da eleição de Jair Bolsonaro ao Planalto, ela e Lázaro receberam ameaça de morte. A atriz diz que o casal preferiu não buscar a polícia, nem descobriu a autoria da carta que teria sido enviada a veículos da imprensa. Passou a se preocupar com a segurança dos filhos – João Vicente, 10 anos, e Maria Antonia, de 7 – e deu um tempo dos holofotes. “Eu tenho dois filhos para criar, né? Aí a minha mãe sentou comigo e falou: “Nada de dar uma de mártir, tá? parou. E foi quando eu me recolhi.” Aos poucos, porém, retomou as manifestações contra o racismo, o machismo e em defesa da educação. Leia mais na dição 2784 de VEJA.