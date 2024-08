‘Tá filmando, Netflix?’: Doc de Simone Biles ganha data de estreia

Ao longo das disputas de ginástica artística na Olimpíada de Paris, a frase “Tá filmando, Netflix” tomou conta da rede X, antigo Twitter, no Brasil e deu vazão a múltiplos memes sobre interações da ginasta brasileira Rebeca Andrade, 25, com a americana Simone Biles, 27, considerada a melhor do mundo em seu esporte. Para os piadistas, a simpatia da estrangeira não era espontânea, mas planejada para cenas da série documental que protagoniza na plataforma de streaming, O Retorno de Simone Biles. Agora, o infame resultado das filmagens já tem data para estrear: 25 de outubro.

Filmado entre a Olimpíada de Tóquio em 2021 e os jogos mais recentes, o documentário lançou seus dois primeiros episódios em 17 de julho. Neles, a atleta de calibre detalha a crise de saúde mental que a levou a desistir da competição individual geral no Japão e mostra o treinamento físico e psicológico necessário para seu retorno triunfal em Paris, de onde saiu com três medalhas de ouro e uma de prata. Lá, ela também gravou os episódios 3 e 4, que completam a narrativa.

Ginasta ou atriz?

Nos episódios disponíveis, Biles chega a revelar que Andrade é a concorrente mundial que mais a assusta. Já em Paris, equilibrou a competitividade com risos e cumprimentos públicos, alegando manter uma relação de cumplicidade e apoio com a rival. Quando a brasileira a superou no solo e levou o ouro, por exemplo, a americana,vencedora da prata, se curvou de cima do pódio junto à então medalhista de bronze Jordan Chiles — que teve o título de bronze revogado após reavaliação dos jurados.

A imagem impactante foi o primeiro registro de um pódio da ginástica olímpica ocupado por três mulheres negras e foi até compartilhada por Michelle Obama. Em entrevistas e nas redes sociais, tanto Andrade quanto Biles negaram que sua amizade seria artificial: “A gente torce muito uma pela outra, como podem ver durante a competição. Não conversamos muito, mas sempre estamos rindo ou falando ‘você consegue’, ‘vai lá'”, disse a brasileira à CazéTV. Já Biles compartilhou o registro de um abraço entre as duas em seu Instagram.

