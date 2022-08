Surpresa no Emmy, ‘Abbott Elementary’ ri dos apuros do ensino público

Entre uma aula e outra, os professores de uma escola buscam saídas para frear os alunos que aderem à uma nova moda do TikTok: atravessar a sala de aula pisando em cima das carteiras, sem cair. Em outro episódio, a esforçada novata Janine Teagues confecciona um vídeo cheio de efeitos especiais para conseguir, através da ajuda dos internautas, materiais escolares que estão em falta. Mesclando ferramentas atuais a dilemas escolares universais, as divertidas cenas são de Abbott Elementary, sitcom da ABC que chegou recentemente ao catálogo do Star+ e faz um retrato dos desafios do ensino público de maneira espirituosa e acolhedora.

Criada e estrelada por Quinta Brunson, que interpreta a idealista Janine, a série em formato de mocumentário (documentário fictício satirizante) acompanha o cotidiano de uma escola pública primária subfinanciada e predominantemente negra na Filadélfia, nos Estados Unidos. Indicada a cinco categorias principais no Emmy – entre elas de melhor série de comédia –, a produção conta com um elenco divertido de professores. Ao lado de Janine (Brunson) estão as veteranas Barbara (Sheryl Lee Ralph) e Melissa (Lisa Ann Walter). Acostumadas à precariedade do ensino público e aos recursos escassos, as duas se divertem com a ingenuidade da jovem professora, que navega pelas primeiras grandes crises no ofício, e acabam servindo como mentoras.

O time fica completo com Jacob (Chris Perfetti), o professor de história cheio de referências nerds; Gregory (Tyler James Williams, de Todo Mundo Odeia o Chris), o substituto e galã; e Ava (Janelle James), a diretora-influencer que acabou no posto mesmo sem nenhuma qualificação — o principal ativo cômico da série, com inesgotáveis referências pop. Apesar da sitcom se passar nos Estados Unidos, é fácil enxergar semelhanças ao ensino público brasileiro, no que diz respeito aos desafios dos educadores desamparados, que buscam fazer limonadas com os poucos limões que recebem. Como Barbara confessa a Janine logo no início da temporada, professores de escolas como a Abbott devem ser capazes de fazer de tudo; atuam como gestores, assistentes sociais, terapeutas e, às vezes, até como os próprios pais da criançada.

Quinta Brunson conta essa história com a honestidade e o entendimento de quem já acompanhou situações do tipo de perto: durante a infância, sua mãe era professora no colégio onde estudava, e por isso ela passava bastante tempo no ambiente escolar, onde também examinava o convívio entre os docentes fora da sala de aula. Outra preocupação da atriz era alcançar um público diverso, por isso optou por produzi-la para a televisão, antes de chegar às abarrotadas plataformas de streaming. Apesar de concorrer com nomes de peso no Emmy (Hacks, Only Murders in the Building e Ted Lasso, para citar algumas), Abbott não está fora do jogo — os personagens cativantes e a trama convidativa justificam uma merecida maratona.