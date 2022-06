‘Stranger Things’: as respostas que fãs esperam no final da temporada

Após abraçar um tom mais adulto e sombrio, a quarta temporada de Stranger Things chegará ao final nesta sexta-feira, 1. Momento muito aguardado pelos fãs, o segundo volume, que terá dois episódios que somam mais de três horas de duração, tem como missão fechar alguns arcos importantes que permaneceram abertos na primeira parte da temporada. De acordo com Matt e Ross Duffer, criadores da série, muitos mistérios serão solucionados — com desfechos tráficos para alguns personagens. “Me sinto mal dizendo ‘animado’, mas estou animado que as pessoas estão preocupadas. E deveriam estar. Por todos”, contou Ross em entrevista ao site TV Line. Desde o funcionamento do mundo invertido, até a origem dos poderes do vilão Vecna, confira três perguntas importantes que Stranger Things precisa responder antes de encerrar a quarta temporada:

O funcionamento do Mundo Invertido

Após Steve ser capturado e levado até o Mundo Invertido através de um portal aberto no Lago dos Amantes, em Hawkins, Nancy, Robin e Eddie decidem ir atrás do amigo para salvá-lo. Presos nesta outra dimensão e precisando se defenderem, eles vão até à casa de Nancy para pegar uma arma. Ao chegar no local, eles são surpreendidos — o revólver, escondido recentemente no armário da garota, não estava lá. O grupo descobre, então, que o Mundo Invertido ficou parado no tempo exatamente no dia que Will foi raptado pelo Demogorgon. Essa informação, apresentada nos episódios finais da primeira parte, foi uma grande revelação para o público. Mas, ainda falta explicar porque isso aconteceu, o que pode dar mais pistas sobre como o Mundo Invertido, ainda uma incógnita, funciona.

A sexualidade de Will

Desde a terceira temporada, muitos questionamentos em torno da sexualidade de Will foram levantadas. A primeira parte da quarta temporada trouxe mais pistas, mas ainda não explorou com profundidade o assunto. O garoto discutiu algumas vezes com Mike por se sentir rejeitado após se mudar com a família para a Califórnia, já que os dois eram melhores amigos no passado. Outro mistério que pode estar relacionado à sexualidade de Will é uma pintura que ele fez, mas que ainda não foi revelada. Eleven aposta que a pintura é direcionada a uma garota, mas muitos espectadores têm suas dúvidas.

As reais intenções de Papa e a origem dos poderes de Vecna

Uma das grandes revelações da primeira parte de Stranger Things foi o retorno do doutor Martin Brenner, vilão da primeira temporada, que estava aparentemente morto. Conhecido como Papa por Eleven, ele foi o responsável pelos experimentos no laboratório de Hawkins que deram poderes para algumas crianças. Com uma personalidade dúbia, as intenções de Brenner, que está ajudando Eleven a recuperar seus poderes, ainda não estão tão claras. Outro ponto importante, relacionado aos experimentos do cientista, está relacionado ao monstro que aterrorizou os protagonistas na quarta temporada: Vecna. Foi revelado que ele é, na verdade, o jovem Henry Creel — responsável por matar sua família brutalmente. Apesar das respostas sobre o garoto, usado como primeiro experimento do doutor Brenner para criar Eleven, a real origem de seus poderes ainda é uma dúvida que precisa ser sanada.

Continua após a publicidade