Sobrinha de Julia Roberts é acusada de transfobia por colega atriz

A atriz e cantora Angelica Ross, mais conhecida por seu ativismo trans e pelas colaborações com Ryan Murphy em Pose e American Horror Story, cortou laços com o roteirista e sua equipe após desentendimentos profissionais e, agora, utiliza suas redes para relatar a experiência negativa que teve nos bastidores das produções. Na manhã desta quarta-feira, 20, ela abriu uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram e deu detalhes de seu convívio com uma das queridinhas de Murphy, a atriz Emma Roberts, que protagoniza a próxima temporada de American Horror Story e outros diversos trabalhos do mesmo criador. De acordo com Angelica, a sobrinha de Julia Roberts teria sido transfóbica e alimentava diariamente um ambiente tóxico de trabalho.

Ela alega que os conflitos ocorreram no set de American Horror Story: 1984, nona temporada do seriado, na qual todos os atores teriam sido antagonizados por “E. R.”, alcunha que utiliza para se referir a Roberts. A loira teria hostilizado o diretor John J. Gray e mantido “jogos mentais” com seus colegas, os pressionando a revelar salários. Em uma cena a dois, quando Gray se referiu a ambas como “meninas”, Roberts teria se virado para Ross e respondido: “Você não quis dizer ‘menina’?”, no singular, rindo. Segundo Ross, qualquer um que relatasse problemas com Emma sofreria repercussões negativas da produção.

Video clips from Angelica Ross’ Instagram Live discussing the situation. pic.twitter.com/w34pIEi7Fs — The AHS Zone 🕷️ (@ahszone) September 20, 2023

A acusação chega um dia depois de Ross ter revelado que Ryan Murphy lhe havia prometido uma temporada do seriado estrelada inteiramente por mulheres negras em 2020, no auge do movimento Black Lives Matter — a qual não cumpriu, tendo nunca mais entrado em contato com a atriz desde então. A décima temporada de AHS foi a última de Ross, que diz também ter perdido oportunidades com a Marvel por ficar na geladeira de Murphy.

O seriado retorna ao Star+ com sua nova temporada nesta quarta-feira, 19, e marca a estreia de Kim Kardashian nas artes cênicas. Releitura do clássico O Bebê de Rosemary, a história acompanha a estrela de cinema Anna (Roberts), que sonha tanto em criar uma família quanto em atingir sucesso em sua carreira. Quando ela enfim engravida, figuras estranhas passam a ameaçar sua saúde.

