‘Sintonia’: série nacional que faz alegria da Netflix terá 4ª temporada

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 16, que Sintonia retornará para seu quarto ano. A notícia da renovação vem menos de um mês depois da estreia da terceira temporada da série, que está se provando um grande acerto da gigante do streaming no Brasil. A produção acompanha a vida de jovens da periferia de São Paulo.

De acordo com a gigante do streaming, Sintonia é a série nacional mais assistida da plataforma. A terceira temporada, que chegou ao catálogo em 13 de julho, permaneceu por duas semanas no Top 10 global da Netflix, na categoria de séries de língua não-inglesa, ocupando o terceiro lugar no ranking mundial e o primeiro no Brasil durante a semana de estreia. Em breve, Sintonia vai se igualar a 3% (2016-2020) como produção brasileira mais duradoura da Netflix.

Na história, três amigos de infância tomam rumos diferentes na vida. Rita (Bruna Mascarenhas) entra para a igreja e acaba se envolvendo com política, Nando (Christian Malheiros) acaba no submundo do tráfico e Doni (Jottapê) quer se tornar um cantor de funk famoso. A série foi inspirada na ideia original do produtor KondZilla, e desenvolvida por ele, Felipe Braga e Guilherme Quintella. O produtor é conhecido por fundar a Kondzilla Filmes e Kondzilla Records, responsáveis pela popularização e investimentos no funk brasileiro.

“É muito significativo ver que Sintonia continua emocionando e divertindo a audiência mesmo depois de três temporadas. Esse sucesso confirma o imenso talento das equipes em frente e atrás das câmeras, que fazem com que muitos brasileiros possam se ver na tela”, contou Haná Vaisman, diretora de conteúdo para séries de ficção, em comunicado.