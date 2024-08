Silvio Santos: relembre 3 imitadores do ícone da televisão brasileira

Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, em decorrência de uma gripe causada pelo vírus H1N1. Dono de um carisma inestimável, além de trejeitos e falas marcantes, o apresentador foi uma das figuras mais imitadas da TV. Relembre três grandes imitadores do “homem do Baú”:

Ceará

O humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, ganhou destaque imitando Silvio Santos no programa Pânico na TV entre 2003 e 2014. Em 2005, Ceará foi proibido pelo dono do SBT de imitá-lo, mas a justiça alegou que a medida violava o direito constitucional da liberdade de expressão, e a paródia continuou indo ao ar. Posteriormente, o humorista e o apresentador se reconciliaram e, em 2017, Silvio participou de um episódio de Ceará Fora da Casinha, programa apresentado por Muniz no Multishow.

Ceará homenageou o comunicador em uma publicação no Instagram neste sábado. “Hoje, o Brasil acordou mais triste. Mas o Céu com certeza está muito mais feliz. Silvio Santos, minha maior inspiração e de muitos brasileiros, infelizmente nos deixou. Escrevo esta mensagem com o coração partido e ainda sem acreditar que ele se foi”, escreveu o humorista. “Silvio Santos ficará para sempre na memória da televisão brasileira, quiçá do mundo.”

Marcelo Adnet

Ator e humorista carioca, Marcelo Adnet é conhecido por suas imitações — Silvio Santos foi uma das diversas personalidades parodiadas por ele. Nesta manhã, em entrevista para a Globo, Adnet falou sobre o legado do apresentador. “Deve ser a figura mais imitada do Brasil inteiro. Essas imitações vão deixá-lo vivo para sempre. Crianças de três anos vão conhecê-lo não pelo programa, mas por isso que é reproduzido e o mantém”, disse o comediante. “Deixo um abraço para amigos e familiares dele. Fica uma tristeza, mas também uma alegria por tudo que ele fez, conquistou… Brasil ficou mais colorido com Senor Abravanel.”

Tiago Abravanel

Neto de Silvio Santos, o ator Tiago Abravanel imitou seu avô durante o Domingão com Huck, da Rede Globo, em setembro de 2023. Na ocasião, Tiago participou do quadro Batalha do Lip Sync usando terno e um microfone acoplado no pescoço, figurino clássico do dono do SBT. Ele dublou as marchinhas Silvio Santos Vem Aí, Ritmo de Festa e A Pipa do Vovô Não Sobe Mais, eternizadas na voz de seu avô, e lançou notas de dinheiro para a plateia.

Silvio Santos vem aí!!! 🔥 @TiagoAbravanel entregou tudo no Lip Sync do seu avô, na Globo! #Domingão 💙 pic.twitter.com/yWjvB4UN8y — Domingão com Huck (@domingao) September 10, 2023

