Série remonta os primórdios do futebol inglês, quando salário era vetado

Nessa sexta-feira, 2, a seleção brasileira entra em campo contra Camarões para o seu último confronto da fase de grupos da competição. Com um elenco repleto de estrelas do futebol mundial, a canarinha é a segunda equipe mais valiosa do torneiro, com um valor de mercado estimado em 1,14 bilhão de euros. No ranking do site transfermarkt, apenas a Inglaterra, inventora do futebol, aparece na nossa frente, com 1,26 bilhão. Nem sempre, no entanto, o futebol foi um negócio bilionário. Lançada em 2020 na Netflix, a série The English Game retrata os primórdios do esporte bretão, quando receber salário para jogar bola era uma prática vetada pela Football Association.

No centro da narrativa está uma figura que deu o pontapé inicial para a profissionalização do esporte: o escocês Fergus Suter, tido como o primeiro jogador de futebol assalariado da história. Em 1878, Suter deixou o clube de Partick, em sua terra natal, para jogar em um time de operários da Inglaterra, o Darwen F.C.. Na época, o futebol ainda era considerado amador, e Suter foi contratado para trabalhar em uma fábrica de algodão. O emprego braçal, no entanto, era apenas uma fachada: embora ele frequentasse a fábrica eventualmente, o real motivo de sua contratação era reforçar o time local, formado pelos operários.

Transitando entre fatos históricos e liberdade poética, a minissérie de seis episódios, dos mesmos criadores de Downton Abbey, retrata como o futebol, criado nas escolas do sul endinheirado inglês, deixou de ser um esporte amador restrito a elite para cair no gosto popular e se tornar profissional. Em 1885, pouco depois da ascensão de Suter, o pagamento de salários passou a ser autorizados, permitindo que membros das classes mais baixas, que não podiam perder o dia de trabalho para se dedicar ao esporte, ocupassem os gramados. A decisão abriu as portas para o mercado da bola, que hoje movimenta bilhões em contratações e transferências entre clubes.

A produção ainda retrata a história de outros personagens famosos dos campos, como o banqueiro Arthur Kinnaird, interpretado pelo Edward Holcroft. Primeira grande estrela do futebol inglês pelo time Old Etonians, Kinnaird detém até hoje o recorde de participações na final da Copa da Inglaterra, com nove disputas. Ele também assumiu a presidência da Federação Inglesa de Futebol em 1890, onde permaneceu por 33 anos, até sua morte.

