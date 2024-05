Série derivada de ‘Cidade de Deus’ ganha data de estreia na HBO e na Max

A HBO e a Max bateram o martelo e definiram que a série Cidade de Deus: A Luta Não Para — derivada do filme dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004 –, chega à plataforma de streaming e ao canal pago em agosto. O mês escolhido não foi coincidência: é o mesmo em que o longa original estreou nos cinemas há quase 22 anos, em 2002. “É real: Cidade de Deus está de volta!”, escreveu o canal no anúncio, prometendo mais detalhes em breve.

A produção original da plataforma é uma continuação do longa de Meirelles, inspirada no livro homônimo de Paulo Lins, e se passa duas décadas depois dos acontecimentos retratados no filme renomado. O enredo é ambientado nos anos 2000 e parte das memórias do fotógrafo Buscapé (Alexandre Rodrigues) para contar a história de personagens marcantes ao longo de seis episódios. “A série revelará o que brotou daquela semente plantada nos anos em que o filme se passa. Depois que aqueles garotos dobram a esquina na cena final do filme, para onde foram e no que se transformaram?”, descreveu Meirelles em comunicado enviado a VEJA na época do anúncio inicial da produção.

Produzida pela O2 filmes, a série original da Max tem direção do cineasta baiano Aly Muritiba — de Cangaço Novo e Deserto Particular (2021), e Meirelles na produção ao lado de Andrea Barata Ribeiro. As gravações da série começaram em agosto de 2023, na cidade de São Paulo.

O elenco recheado de nomes conhecidos, e também novos, traz personagens consagrados do filme. Além de Alexandre Rodrigues, que volta no papel de Buscapé, Kiko Marques revive Reginaldo (Cabeção) e Edson Oliveira volta como Barbantinho. Andréia Horta, Marcos Palmeira, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Jefferson Brasil, Thiago Martins, e uma série de outros atores também estão confirmados na trama.

Continua após a publicidade

Em 2002, Cidade de Deus foi indicado ao Oscar de melhor direção, roteiro, edição e fotografia.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial