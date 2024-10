Série de Harry Potter será “mais aprofundada” do que os filmes, diz Warner

Em produção pela HBO, a aguardada série de Harry Potter deverá explorar a história dos livros de J.K. Rowling com mais profundidade do que os filmes, revelou Channing Dungey, presidente da Warner Bros. Television (empresa-mãe da HBO). A executiva deu detalhes sobre a produção durante um painel do Mipcom, evento do setor audiovisual em Cannes, na França.

“Já temos uma equipe fantástica de roteiristas e eles estão fazendo o que precisam fazer. E os testes de elenco foram abertos no Reino Unido e na Irlanda, então o processo está avançando. Está tudo indo muito bem”, disse Dungey. Ela também afirmou que adaptar o universo de Harry Potter para a TV é “um sonho inacreditável, honestamente, e como alguém que é uma grande fã dos livros, a oportunidade de explorá-los um pouco mais profundamente do que você pode em apenas um filme de duas horas é a razão pela qual estamos nessa jornada”.

Comandada pela showrunner Francesca Gardiner, vencedora de dois prêmios Emmy por Succession, a série pretende adaptar um livro do bruxinho por temporada. A primeira leva de episódios está prevista para estrear em 2026 e será baseada nos eventos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, obra que narra a chegada do protagonista à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e seu encontro com os amigos Rony Weasley e Hermione Granger.

