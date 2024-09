Série da Netflix sobre a chacina da Candelária ganha primeiro teaser

A Netflix divulgou na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro, o primeiro teaser da minissérie Os Quatro da Candelária, que adapta a história de um dos crimes mais chocantes na história recente do Brasil. Os episódios chegam à plataforma em 30 de outubro e têm como base relatos de testemunhas e envolvidos.

História real

A chamada “Chacina da Candelária” ocorreu em julho de 1993, quando policiais milicianos em dois carros pararam à frente da Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, e fuzilaram os adolescentes que dormiam por ali. Naquela noite, foram mortos oito meninos— seis menores de idade e dois maiores, dos 11 aos 19 anos. Desde o crime, ao menos 44 dos 70 jovens moradores de rua da região perderam a vida de forma violenta.

Continua após a publicidade

As vítimas foram eternizadas no local da crime por meio de uma cruz de madeira inscrita com seus nomes, colocada no jardim em frente à igreja. Agora, a série da Netflix pretende homenageá-las como memorial de maior alcance. A identidade dos quatro garotos do título, porém, não foi divulgada. A sinopse oficial pincela o enredo como retrato do cotidiano de “quatro crianças cheias de sonhos” em meio aos perigos das ruas do Rio, sem ideia de que farão parte de “um dos episódios mais trágicos da história do Brasil”.

A narração do vídeo divulgado indica que a produção equilibrará o tom pesaroso com um relato encarecido das vítimas para além de seu fim: “Quando um de nós é levado, a gente canta, dança e faz uma roda de samba regada de bebida boa para celebrar a vida e mandar a morte embora”, diz um homem não revelado. Logo depois, o cântico da umbanda O Sino da Igrejinha entra em cena para musicar momentos de conflito entre os meninos e figuras de autoridade da capital fluminense.

Além do elenco iniciante, a produção conta com Maria Bopp, Leandro Firmino, Stepan Nercessian e Antonio Pitanga. A criação e direção é de Luis Lomenha.

