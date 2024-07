‘Senna’: série sobre a vida do piloto ganha data de estreia na Netflix

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 18, que a minissérie Senna — aguardada produção que vai dramatizar a vida do piloto brasileiro nas telas — chega à plataforma no dia 29 de novembro. “Ao longo de seis episódios, Senna vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais”, descreve o comunicado do streaming.

Além da data de estreia, a plataforma divulgou também o poster oficial da produção. Na imagem, Gabriel Leone aparece caracterizado como Ayrton nas pistas, vestindo macacão e segurando o capacete verde e amarelo icônico do tricampeão da Fórmula 1. Segundo a plataforma, a imagem “ilustra a ideia de tempo e velocidade”, características descritas como “os fios condutores da história”.



Que período da vida de Senna a série vai cobrir?

Dirigida por Vicente Amorim, a produção terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida será o início da carreira automobilística, passando pelo kart e para a mudança de Senna para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford — e finalizando a narrativa no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, que pôs fim à sua vida.

Além de Leone, que dará vida ao piloto, a produção também terá nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. A série ainda terá no elenco diversos atores estrangeiros, entre eles a inglesa (de família brasileira) Kaya Scodelario, os franceses Matt Mella e Arnaud Viard, o americano Joe Hurst, o alemão Johannes Heinrichs, entre outros.

