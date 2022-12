Sem Papai Noel: 5 séries imperdíveis para quem deseja fugir do Natal

Nas vésperas das celebrações de fim de ano, os serviços de streaming passam a destacar as milhares de produções natalinas disponíveis em seus catálogos. Muitas vezes formulaicas, tais séries e filmes não agradam a todos — principalmente os que não costumam entrar no clima festivo. Pensando nisso, VEJA selecionou cinco bons seriados para quem deseja fugir do Natal (ou, pelo menos, dos filmes batidos de Papai Noel):

Abbott Elementary

Onde: Star+

Em formato de mocumentário e com cenas divertidíssimas, a sitcom faz um retrato dos desafios do ensino público de maneira espirituosa e acolhedora. Criada e estrelada por Quinta Brunson, que interpreta a idealista Janine, a série acompanha os professores e alunos de uma escola pública primária subfinanciada e predominantemente negra na Filadélfia, nos Estados Unidos. A trama é leve, sem perder sua importância social, e deixa seu cativante elenco brilhar — não à toa, Abbott Elementary levou dois prêmios na última edição do Emmy.

As Três Irmãs

Onde: Netflix

Inspirado no clássico da literatura americana Mulherzinhas, o drama coreano estreou no catálogo da Netflix em setembro e passou mais de dez semanas no top 10 de séries mais vistas em língua não-inglesa da plataforma. A narrativa apresenta três irmãs que cresceram na pobreza, mas superaram os desafios e traumas, enquanto construíam um forte laço entre si. Quando acabam se envolvendo em uma conspiração com pessoas ricas e poderosas, Oh In-ju, Oh In-kyung e Oh In-hye vão precisar umas das outras mais do que nunca.

Chloe

Onde: Amazon Prime Video

As tramas que retratam golpistas foram uma constante no entretenimento em 2022 e, na maioria das vezes, valem a maratona. É o caso da produção britânica Chloe. Nela, Becky (Erin Doher­ty) está frustrada com a carreira e morando com a mãe diagnosticada com demência. Por isso, passa horas vagando pelas redes sociais de Chloe Fairbourne, uma antiga colega com vida aparentemente glamourosa. Quando Chloe morre inesperadamente, a obcecada Becky se infiltra na antiga vida da mulher e, sob o nome de Sasha, se ajusta de forma camaleônica àquele núcleo social.

Pachinko

Onde: Apple TV+

Pachinko se destaca no universo dos doramas — as novelas orientais — pela narrativa tocante e pela fotografia de encher os olhos. Adaptação do best-seller homônimo de Min Jin Lee, a série acompanha a vida de três gerações da mesma família, indo da Coreia do início da ocupação japonesa até o Japão rico e volátil de 1989, e aborda dilemas sociais profundos em sua narrativa. É o típico drama histórico mesclado com os reveses pessoais das personagens, realizado com maestria.

The Night Of

Onde: HBO Max

Em uma noite novaiorquina, o taxista paquistanês-americano Nasir Khan (Riz Ahmed) conhece uma jovem do Upper West Side, Andrea Cornish (Sofia Preto D’Elia), com quem festeja noite adentro com drogas e bebidas. Na manhã seguinte, Nasir encontra Andrea morta a facadas — e, apesar de não se lembrar do que aconteceu, é acusado de assassinar a recém-conhecida. O rapaz será então defendido pelo advogado Jack Stone, interpretado por John Turturro. The Night Of angariou treze indicações ao Emmy em seu ano de lançamento, 2016, sendo vitoriosa em cinco categorias.