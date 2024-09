Sandra Annenberg alerta para golpe em seu nome: ‘Isso é estelionato’

A jornalista Sandra Annenberg foi às redes sociais nesta terça-feira, 24, para denunciar um golpe que usa a sua imagem. “Adulteraram um post que fiz para o Globo Repórter e, com mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade, construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo, para aplicar golpes”, lamentou ela no Instagram,

A apresentadora do Globo Repórter disse ainda que esta se sentindo “ultrajada” com a situação, e que há pessoas caindo na fraude. “Isso é muito grave, muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que está vendo algo verdadeiro e cai em uma propaganda enganosa”, lamentou ela, apontando em seguida a natureza criminosa da fraude. “Isso é estelionato. É um crime. Eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis”, garantiu.

A apresentadora também aproveitou o espaço para se solidarizar com as vítimas do golpe. “Se você, que confia em mim, caiu nessa, eu sinto muito mesmo, porque nós somos vítimas do mesmo criminoso”, apontou ela, dizendo em seguida que o golpista será descoberto.

