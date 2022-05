Sandman: o que sabemos sobre a adaptação da saga de Neil Gaiman para a TV

Os detalhes da série Sandman, baseada nos quadrinhos homônimos de Neil Gaiman (que também é o produto executivo da atração), estão sendo divulgando aos poucos. Com previsão de estreia para verão no hemisfério norte (entre junho e setembro deste ano), na Netflix, a atração revelou nesta quinta-feira, 12, mais uma imagem inédita. Nela, o personagem Sonho (interpretado por Tom Sturridge) aparece segurando o seu elmo de combate. Divulgada pela revista americana Entertainment Weekly, a cena estará no quarto episódio da série.

Em entrevista à revista, Neil Gaiman contou que assistiu pessoalmente “umas 1500 audições” de atores interessados em interpretar o Sonho (ou Morpheus), até que chegaram ao nome de Sturridge. “Era totalmente necessário, porque este é um personagem que é tão amado – por mim mais do que qualquer um. Isso requer que você passe um tempo com um ser humano para descobrir se ele pode viver de acordo com o sonho que você tem de quem ele é”, disse Gaiman.

Pouca coisa, no entanto, foi divulgada sobre a atração. A primeira temporada está sendo feita em parceria com a Warner Bros. Television e deverá ter dez episódios. A trama deverá focar no volume 1 dos quadrinhos, o Prelúdios e Noturnos. A história começará na Primeira Guerra Mundial, quando um grupo misticista tenta capturar e aprisionar a morte, para reviver os entes que perderam na guerra e também para atingirem a imortalidade. Em vez disso, eles capturam seu irmão, o sonho, e o aprisionam por quase um século em uma caixa de vidro.

“Foi um batismo de fogo ser apresentado às pessoas com quem eu passaria nove meses nu, dentro de uma caixa de vidro. O que era muito seguro para mim, porque lá dentro eu ficava protegido da Covid”, brincou o ator. Além de Sturridge, o elenco contará ainda com Gwendoline Christie, que dará vida a Lúcifer, e Charles Dance, que interpretará Roderick Burgess. Também estão no elenco os atores Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste, Alexander Park e Donna Preson. Neil

Outro detalhe também revelado pela revista é que as falas de Sonho serão ditas quase como se fossem algo literário, tal como é apresentado nos quadrinhos. “O diálogo de Morpheus é incrivelmente específico”, diz Gaiman. “Provavelmente era a coisa pela qual eu era mais obsessivo”, completa. “Tudo o que ele diz tem que parecer que foi gravado em pedra”, explica Sturridge.

