‘Sandman’ dá alfinetada em J.K. Rowling em episódio especial

Nessa sexta-feira, 19, os fãs de Sandman ganharam um mimo especial da Netflix: embarcando no sucesso da série, a plataforma lançou de surpresa um episódio-extra da produção que é, hoje, a segunda mais assistida da plataforma. Dividido entre uma animação e um live-action, o capítulo especial conta com participação de nomes como Sandra Oh, David Tennant, James McAvoy, Michael Sheen e do criador Neil Gaiman – e ainda faz piada, quem diria, com J.K Rowling, autora de Harry Potter.

Transpondo para as telas o conto Um Sonho de Mil Gatos, uma das edições mais famosas dos quadrinhos, publicada pela primeira vez em 1990, a primeira parte da produção foi toda feita em formato de animação, narrando a saga de um gato que perde a fé na humanidade após presenciar um assassinato. “Nos esforçamos para tornar a versão animada algo que fosse o mais hipnótico possível, usando a magia de pinturas a óleo reais”, explicou o diretor Hisko Hulsing em comunicado à imprensa. “Combinamos as pinturas com uma animação 2D clássica, baseada em imagens realistas de gatos telepáticos para criar um mundo que parece ao mesmo tempo realista e sonhador”, completou ele.

Já na segunda parte, feita em formato de live-action, a trama segue um autor frustrado que, sem conseguir escrever uma sequência para seu best-seller, faz um acordo com uma entidade para reencontrar sua criatividade. Além de Tom Sturridge, o episódio também tem no elenco Melissanthi Mahut, Arthur Darvill, Nina Wadia, entre outras participações especiais. Em uma das cenas, um dos convidados aponta que “todo grande estúdio quer um pedaço” do autor. Um personagem questiona quem está na frente no páreo. “Quem o deixá-lo escrever e dirigir”, responde.

É nesse momento que a autora de Harry Potter entra na história. “Eles não vão deixar nem Jo Rowling escrever e dirigir”, o personagem – ao que outro responde: “Jo Rowling precisa de um novo agente. Diga a ela para me ligar.” A piada, ao que parece, é uma alfinetada que mira as últimas polêmicas de Rowling, que não tem dado trégua a sua equipe de gerenciamento de crise com falas controversas sobre os direitos de pessoas transgêneros.