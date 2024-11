Salma Hayek Pinault fala a VEJA: “Quero adaptar algo do Brasil”

Produtora-executiva de Como Água para Chocolate, nova minissérie da HBO disponível na Max, a mexicana Salma Hayek Pinault falou sobre o remake baseado no livro homônimo de sua conterrânea Laura Esquivel, cuja obra também foi adaptada para o cinema em 1992. Em entrevista exclusiva a VEJA, a atriz e empresária falou sobre a história de Tita (Azul Guaita), uma jovem condenada ao sofrimento pela própria mãe, que a impede de se casar com o grande amor de sua vida, além de opinar sobre a paixão dos latinos por novelões e revelar que procura uma obra brasileira para adaptar com sua produtora Ventanarosa.

Confira no Tela Plana desta semana:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: