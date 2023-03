Saiba o que esperar da nova temporada de ‘The White Lotus’, sucesso da HBO

A terceira temporada do sucesso antológico The White Lotus já tem um destino garantido: a Tailândia. A informação foi divulgada pelo site Variety. Situada em um hotel de luxo diferente a cada edição, a série de sucesso da HBO já passou pelo Havaí e pela Itália, em episódios ácidos sobre disputas envolvendo dinheiro e sexo. A cidade específica a receber a produção ainda não foi divulgada, mas, caso a locação utilizada seja novamente um resort da franquia Four Seasons, o país conta com instalações em Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e a região do Triângulo Dourado.

Em dezembro do ano passado, o criador Mike White indicou interesse no hemisfério oriental como inspiração. Em vídeo divulgado pelo canal HBO, o escritor afirmou que o terceiro texto “poderia talvez ser uma perspectiva satírica e engraçada acerca de morte e a religião e espiritualidade orientais, um pano de fundo rico para outra rodada no White Lotus”. Antes mesmo da segunda temporada estrear, ele havia afirmado à publicação Deadline que seria divertido viajar para um continente inédito.

Por enquanto, o projeto segue em pré-produção e não há data de estreia estabelecida. Segundo o site, White está passando um tempo no país em busca da locação certa. Caso siga o intervalo padrão estabelecido por suas predecessoras, é possível que a nova temporada estreie ainda no fim de 2023.

Não se sabe se algum rosto familiar retornará. Até então, Jennifer Coolidge e Jon Gries foram os únicos a participarem de dois anos do seriado, mas Connie Britton, a ricaça Nicole Mossbacher da primeira temporada, afirmou em julho de 2022 que Mike a queria de volta: “Havia uma ideia que eu amava para a personagem. Nossa intenção é fazer isso na terceira temporada.”

The White Lotus estreou em 2021 como minissérie, mas foi transformada em antologia após o sucesso. Já passaram pelo elenco diversos nomes chamativos, como Aubrey Plaza, Michael Imperioli, Murray Bartlett, Sidney Sweeney e mais. O programa conta com dez estatuetas do Emmy, principal premiação da televisão americana, e vinte indicações no total.