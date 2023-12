Repórter do ‘Encontro’ sofre tentativa de furto no ar; veja a cena

A repórter Juliane Massaoka, do programa Encontro, da Globo, quase teve o celular furtado enquanto fazia uma entrada ao vivo da Avenida Paulista na manhã desta sexta-feira, 8. No vídeo, é possível ver que um homem se aproxima de bicicleta e tenta arrancar o celular da mão da repórter, que se assusta mas consegue segurar o aparelho. “O cara tá na bicicleta ali, e tem polícia aqui na avenida”, falou a jornalista depois da tentativa.

Um pouco antes, o programa de variedades havia começado a transmissão falando sobre a onda de insegurança e violência que tem assolado diversas cidades brasileiras. Em seguida, Patricia Poeta chamou Juliane para uma reportagem especial sobre a Avenida Paulista, que completa hoje 132 anos de sua criação. Antes que pudesse falar qualquer coisa, a repórter foi surpreendida pela tentativa de furto. “Eu comecei o programa dizendo isso. A gente fica torcendo pra não ser a próxima vítima. Nem trabalhando o pessoal perdoa”, disse Patrícia Poeta.

Confira o momento:

GENTE

A Ju Massaoka quase foi assaltada entrando ao vivo no Encontro. pic.twitter.com/BtLXsIY9g0 — Dudu Guimarães (@Dudu) December 8, 2023

