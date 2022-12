‘Recruta’: Galã vira espião desengonçado em nova série da Netflix

Hendricks (Noah Centineo) é apenas um advogado que trabalha na CIA há duas semanas quando recebe a burocrática missão de ler as milhares de cartas de ameaça enviadas à agência de espionagem americana para descobrir se alguma das intimidações vale a atenção. Enterrado em papéis com teorias conspiratórias escritas por lunáticos desocupados, o jovem recém-formado cruza com a correspondência de Max Meladze (Laura Haddock), uma prisioneira que ameaça expor podres da CIA caso não a libertem. Conhecido pela franquia de comédia romântica Para Todos os Garotos que Já Amei e o filme de herói Adão Negro, Noah Centineo se despe da faceta de galã para encarnar um espião atrapalhado em Recruta, série que estreia nesta sexta-feira, 15, na Netflix.

Munido apenas do código jurídico dos Estados Unidos, o protagonista precisa lutar contra mafiosos, fugir de assassinos profissionais e investigar quem é Max e suas reais intenções – tudo isso enquanto se esforça para manter seu emprego dos sonhos na Companhia e tateia para entender em quem pode confiar no trabalho. Com alguns enredos clichês, como a paixão não superada de Hendricks pela colega de quarto bonitona e soluções absurdas para manter o personagem vivo quando ele cai nas garras de inimigos, a nova série da Netflix diverte mostrando que até mesmo a burocracia pode proporcionar emoções quando se trabalha na CIA, mas entretém de fato com um mistério repleto de reviravoltas envolvendo política e espionagem. Menos cabeçuda do que a instigante Slow Horses da Apple TV+, Recruta parece desenhada para o público jovem que consome a plataforma da Netflix: uma história simples com pitadas de ação e um bonitão com bastante tempo de tela.