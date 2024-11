Quinta e última temporada de ‘Stranger Things’ tem estreia definida

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 6, que lançará a quinta e última temporada de Stranger Things em 2025. Sem revelar nem o mês em que a produção chega à plataforma, a empresa divulgou um teaser com o nome dos oito episódios, sendo eles: Missão de Resgate, O Desaparecimento de…, A Armadilha, Feiticeiro, Tratamento de Choque, A Fuga de Camazotz, A Ponte, e O Mundo “Direito”. O vídeo também adianta que a temporada se passará no ano de 1987.

Criada por Matt Duffer e Ross Duffer, conhecidos como os Irmãos Duffer, Stranger Things segue o grupo de adolescentes Onze (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp), que enfrentam forças malignas do mundo invertido, uma realidade paralela na fictícia cidade de Hawkins, no estado de Indiana, na década de 1980.

A série é uma das produções mais populares da Netflix, tendo acumulado 140,7 milhões de visualizações mundialmente só na quarta temporada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: