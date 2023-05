Quem levou a melhor na “treta” entre Jade Picon e Mel Maia

A escalação de Jade Picon para um papel de destaque tão grande na novela das 9 da Globo — atualmente Travessia — gerou debate tanto nas redes sociais, quanto no meio da classe artística, já que seria injusto com atores formados a contratação de uma pessoa sem experiência. Até mesmo o Sindicato de Artistas tentou barrar a entrada da ex-BBB (participante da 22ª edição) na novela escrita por Gloria Perez pelo fato da influenciadora digital não ter nem registro de atriz. Com o tempo e após o acordo de que ela atuasse somente em Travessia, a blogueira conquistou uma autorização especial para se manter no projeto e interpretar Chiara, uma jovem mimada, rica e influenciadora — como a arte imita a vida. No meio de todo imbróglio, Mel Maia foi apontada por seus fãs como a escolha ideal para o papel, justamente por ter várias novelas em seu currículo desde sua estreia em novelas com Avenida Brasil (2012).

Em comentários feitos nas redes sociais e em entrevistas, Mel Maia opinou brevemente sobre a atuação de Jade Picon, dispensando qualquer rivalidade, mas ressaltando que “quem entende de atuação de verdade” via que a performance da novata não estava boa. Se esquivando também da “disputa” criada por telespectadores e internautas, Jade, que tem 23 milhões de seguidores só no Instagram, se limitou a dizer que estava aprendendo e que “nunca vão vê-la publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”.

Passado um tempo, Mel foi escalada para Vai na Fé, atual novela das 7 da Globo, como Guiga, uma jovem também mimada, patricinha e blogueira. Sem querer (ou com a Globo querendo), as duas jovens fazem o mesmo tipo de personagem, o que torna comparações inevitáveis. Nesse “embate”, Jade leva a pior. Além de Travessia chegar ao fim na próxima sexta-feira, 5, como um dos maiores vexames do horário nobre tanto por seu ibope, repercussão e enredo, a atuação da antagonista de Brisa (Lucy Alves) evoluiu pouco em oito meses. Agora na reta final, Chiara protagonizou cenas mais dramáticas ao ficar grávida de Ari (Chay Suede), mas em diversas sequências a atriz ainda tem dificuldade em conseguir sustentar diálogos em que deveria demonstrar raiva, desprezo, indignação. Em muitas cenas, a jovem surge com a mesma expressão e tom de voz.

Para mais azar da novela das 9, Vai na Fé vem levantando a relevância da faixa das 7 e tem não só Mel brilhando como Guiga, como todo um elenco destacável, incluindo Clara Moneke, Sheron Menezzes, José Loreto, Samuel Assis, Renata Sorrah, e por aí vai. A universitária insuportável interpretada pela carioca está longe do núcleo principal da novela, mas desde o começo consegue manter o nível alto de qualidade do folhetim. Iniciando um romance com Yuri (Jean Paulo Campos), Guiga tem potencial para crescer mais dentro da trama escrita por Rosane Svartaman, por sorte do público.

Entre as lições que ficam, a maior é que número alto de seguidores pode até ajudar na repercussão via redes sociais inflamáveis como o Twitter, mas isso não imprime o mesmo talento que experiência.

