Quem é a ex-atriz da Globo que estrela campanha do PT anti-Bolsonaro

Famosa por interpretar a empregada Zilda na novela Laços de Família (2000), da Globo, Thalma de Freitas ressurgiu em horário nobre na emissora na noite de terça-feira, 21, estrelando uma campanha do PT (Partido dos Trabalhadores) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A atriz de 48 anos é o rosto da peça “Conheça Bolsonaro”, que relembra falas polêmicas do candidato à reeleição sobre mulheres, homossexuais, pacientes com Covid-19 durante a pandemia e em defensa da Ditadura Militar. O vídeo ainda ressalta o aumento da inflação e do desemprego, além de citar a compra de imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro.

Natural do Rio de Janeiro, Thalma de Freitas também é cantora e compositora. A artista fez sua estreia na TV em 1996, quando integrou o elenco da novela Vira Lata, da Globo, mas ganhou notoriedade como Zilda, a empregada de Helena (Vera Fischer) em Laços de Família, em 2000. Seu último folhetim na emissora foi Malhação: Intensa como a Vida, em 2012, mas passou por vários trabalhos, como Dona Flor e Seus Maridos (1988), O Clone (2001), Kubanacan (2003), Sete Pecados (2007) e Caras & Bocas (2009).

Filha do pianista, compositor e maestro Laércio de Freitas, Thalma começou como estrela de musicais em 1992, em São Paulo, com o espetáculo Noturno, dirigido por Oswaldo Montenegro. Ela também atuou como vocal de apoio e teve músicas compostas interpretadas por grandes estrelas, como Gal Costa, que gravou Ecstasy, composição de Thalma com João Donato De Oliveira Neto. A cantora lançou um CD solo em 2004 e em 2019 foi a única brasileira indicada ao Grammy por seu disco Sorte!, na categoria de melhor álbum de jazz latino.

Nas redes sociais, a atriz pede para que Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, seja eleito no primeiro turno, a ser realizado em 2 de outubro.

Confira:

Continua após a publicidade